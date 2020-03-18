Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент посоветовал не сравнивать средний класс в России и странах Запада. Свою оценку глава государства объяснил методикой Всемирного банка

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Путин напомнил, что МРОТ в России составляет чуть больше 11 тыс. руб., а значит, средний класс — люди, которые получают от примерно 17 тыс. руб. «У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал глава государства.

Глава государства согласился с тем, что «средний класс в каждой стране разный», а потому нельзя сравнивать ситуацию в России с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Тем не менее Путин подчеркнул, что задачей властей является укрепление среднего класса и наращивание его доходов.

Существуют различные методики определения среднего класса. Так, например, в прошлогоднем докладе Высшей школы экономики «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» эксперты пришли к выводу, что средний класс составляет 38% россиян, а к его ядру можно причислить лишь 7% граждан. К нему автор исследования причислила людей, у которых есть подчиненные на работе, загородный дом или крупные сбережения.