В Кремле ответили на данные о принадлежности к среднему классу 7% россиян

В Кремле ответили на данные о принадлежности к среднему классу 7% россиян

«Рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Александр Земляниченко / AP

Озвученных данных о численности среднего класса в России недостаточно для того, чтобы оценивать работу правительства и президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает данные, что к среднему классу в России относится всего 7% россиян, передает корреспондент РБК.

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным», — сказал Песков.

Ранее в пятницу РБК со ссылкой на доклад «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщил, что, по подсчетам экспертов ВШЭ, всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения, или 10,3 млн человек.

Эти 7% во ВШЭ считают ядром среднего класса; кроме того, выделяются ближняя (11,2% населения) и дальняя периферия (19,5%). Таким образом, в общей сложности к среднему классу ВШЭ относит около 38% россиян. Однако ближняя и дальняя периферия семипроцентного ядра лишь в большей или меньшей степени соответствует 16 социально-экономическим характеристикам среднего класса: денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и т.д. При этом поляризация внутри ядра и его периферии, по данным ВШЭ, усиливается.