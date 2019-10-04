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В Кремле ответили на данные о принадлежности к среднему классу 7% россиян
«Рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Александр Земляниченко / AP

Озвученных данных о численности среднего класса в России недостаточно для того, чтобы оценивать работу правительства и президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает данные, что к среднему классу в России относится всего 7% россиян, передает корреспондент РБК.

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям. Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. Но рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы неверным», — сказал Песков.

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Ранее в пятницу РБК со ссылкой на доклад «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщил, что, по подсчетам экспертов ВШЭ, всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения, или 10,3 млн человек.

Эти 7% во ВШЭ считают ядром среднего класса; кроме того, выделяются ближняя (11,2% населения) и дальняя периферия (19,5%). Таким образом, в общей сложности к среднему классу ВШЭ относит около 38% россиян. Однако ближняя и дальняя периферия семипроцентного ядра лишь в большей или меньшей степени соответствует 16 социально-экономическим характеристикам среднего класса: денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и т.д. При этом поляризация внутри ядра и его периферии, по данным ВШЭ, усиливается.

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Автор доклада профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова особо отметила, что появление в семье детей резко снижает шансы на возможность причисления ее к среднему классу. «Зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы», — отметила эксперт.

«Безусловно, есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы. Действительно, с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений были приняты во внимание, был принят набор мер, которые имплементируются правительством. Работа ведется, но, как говорится, не все сразу», — прокомментировал ситуацию Песков.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: ВШЭ
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