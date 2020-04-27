Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.
Он отметил, что эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
«Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — пояснил ректор ВШЭ.