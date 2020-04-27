Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Богатые в результате кризиса обеднеют, но останутся богатыми, а среднему классу грозит скатывание в бедность, заявил в интервью РБК ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов

Ярослав Кузьминов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

«Скорее всего, доходы будут падать у всех слоев общества, но, если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — заявил Кузьминов.

Он отметил, что эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов.

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«Именно сфера услуг сжалась в наибольшей степени. Крупные города в наибольшей степени пострадали от COVID19, у них в наибольшей степени остановилась экономика», — пояснил ректор ВШЭ.