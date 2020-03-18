Песков назвал относительным понятие среднего класса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 12:23
«МегаФон» открыл бизнесу бесплатные решения для вебинаров и конференций Пресс-релиз, 16:36 Мишустин поручил отсрочить уплату налогов для турфирм и авиакомпаний Бизнес, 16:34 Как в Москве борются с коронавирусом. Фоторепортаж Общество, 16:24  Роскомнадзор пригрозил СМИ лишением лицензий за фейки о коронавирусе Общество, 16:15 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 16:14 Футбольный «Спартак» приостановил тренировки на неделю из-за коронавируса Спорт, 16:10 Золото «Ливерпуля» и «Ришар» Овечкина. Топ-10 отложенных событий в спорте Спорт, 16:08 О чем думает покупатель: как ретейлеры анализируют цифровой след клиента Pro, 16:07 Кремль обещал учесть мнение профессионалов по голосованию по Конституции Политика, 16:03 Песков назвал относительным понятие среднего класса Общество, 15:58 Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН Общество, 15:55 Курс евро превысил уровень ₽87 впервые с февраля 2016 года Quote, 15:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта Общество, 15:52 ГИБДД начала рейды из-за COVID-19. Требуют маски и антисептики Авто, 15:47
Общество ,  
0 

Песков назвал относительным понятие среднего класса

Понятие среднего класса является относительным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о том, что в стране 70% граждан принадлежат среднему классу.

Песков отметил, что в интервью ТАСС Путин говорит, что в мире существуют абсолютно разные методики для определения среднего класса, поэтому это «достаточно относительное понятие».

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Общество

Президент ссылался на методику Всемирного банка и отмечал, что согласно ей, к среднему классу принадлежат те, чей доход превышает минимальный размер оплаты труда в полтора раза. Однако журналисты отметили, что по методике Всемирного банка средний класс — это домохозяйство, которое потребляет в полтора раза больше шкалы уровня бедности.

«Нужно разобраться. Мы обязательно это проверим. Я сейчас не могу сходу ответить, но это интересное замечание, мы обязательно это проверим», — сказал пресс-секретарь.

Эксперты зафиксировали сокращение среднего класса до минимума за 15 лет
Экономика

Путин отмечал, что МРОТ в России составляет немного больше 11 тыс. руб., поэтому к среднему классу можно причислить тех, кто зарабатывает 17 тыс. руб. Глава государства заявлял, что в каждой стране разный средний класс, поэтому нельзя сравнивать уровень жизни в России с ситуацией во Франции, Германии и США.

В конце июня 2019 года эксперты Альфа-банка подсчитали, что в России к среднему классу относятся только 30% граждан, так как он пострадал от экономических проблем. По данным банка, в 2014 году его доля составляла 37% населения.

Теги: Дмитрий Песков, средний класс
Материалы по теме
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Общество
Сбербанк выявил рост безработицы у среднего класса
Экономика
Песков отнес причисление себя к среднему классу к категории ощущений
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter