Песков назвал относительным понятие среднего класса

Понятие среднего класса является относительным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он прокомментировал заявление главы государства Владимира Путина о том, что в стране 70% граждан принадлежат среднему классу.

Песков отметил, что в интервью ТАСС Путин говорит, что в мире существуют абсолютно разные методики для определения среднего класса, поэтому это «достаточно относительное понятие».

Президент ссылался на методику Всемирного банка и отмечал, что согласно ей, к среднему классу принадлежат те, чей доход превышает минимальный размер оплаты труда в полтора раза. Однако журналисты отметили, что по методике Всемирного банка средний класс — это домохозяйство, которое потребляет в полтора раза больше шкалы уровня бедности.

«Нужно разобраться. Мы обязательно это проверим. Я сейчас не могу сходу ответить, но это интересное замечание, мы обязательно это проверим», — сказал пресс-секретарь.