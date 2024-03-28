Судья турнира в «Крокусе» подала в суд из-за сообщений о запертых детях

Судья по танцам подала иск о защите чести на фоне сообщений о том, что она на соревнованиях в «Крокусе» не выпускала детей во время атаки террористов против гендиректора «4 кота» (издание Baza) Анатолия Сулейманова

Фото: Андрей Любимов / РБК

Судья чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, проходивших в «Крокус Экспо», Карина Калиничева 25 марта обратилась в Савеловский районный суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

Ответчиками в деле выступают компании «4 кота» и «Айдэнсер.ру».

«4 кота» была зарегистрирована в сентябре 2018 года в Москве. Это юрлицо издания Baza. Генеральный директор — Анатолий Сулейманов. «Айдэнсер.ру» зарегистрирована в Краснодаре в августе 2016 года. Генеральным директором является Григорий Васильцов. Это юрлицо портала «Танцевальный спорт России».

РБК обратился за комментарием к Сулейманову и направил запрос в «Айдэнсер».

Калиничева является членом судейского комитета Союза танцевального спорта Московской области. По версии истца, ряд СМИ распространили информацию о том, что несовершеннолетних участников спортивных мероприятий не выпускали из здания «Крокус Экспо» в день атаки террористов. По ее мнению, ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, вследствие чего Калиничева подверглась общественной травле.

Ранее очевидец рассказал РБК, что чемпионат и первенство России по бальным танцам, которые проходили в выставочном комплексе «Крокус Экспо», некоторое время продолжались после начала стрельбы в соседнем «Крокус Сити Холле». Он утверждал, что после сообщений о стрельбе организаторы говорили, что можно продолжать танцевать. «Но вдруг сказали, что пожар. На тот момент действительно стало страшно», — уточнил собеседник РБК.

По его словам, для поиска выхода люди потратили около 20 минут, а заявления Всероссийской федерации танцевального спорта об успешной организации эвакуации являются некорректными. «Нам просто действительно очень сильно повезло», — сказал он.

Глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова говорила, что в здании, где велись соревнования, не были слышны выстрелы, и не чувствовался запах гари или дыма после возгорания.

Ранее адвокат и руководитель благотворительного фонда «Мы рядом» Ольга Лукманова заявила News.ru, что Калиничева настаивала на продолжении турнира, а детям велели танцевать и «никуда не расходиться». Лукманова написала заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении организаторов турнира.

Вечером 22 марта вооруженные террористы напали на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь по людям и подожгли здание.

По последним данным, число жертв теракта достигло 143. Свыше 180 получили ранения.

23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

The New York Times и Reuters спустя несколько часов после теракта сообщили, что ответственность за него на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Бортников говорил, что теракт готовили радикальные исламисты, однако также обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту в «Крокусе». По словам Путина, теракт был выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года».