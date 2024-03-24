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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Очевидцы рассказали о продолжении конкурса по танцам во время теракта

Очевидцы: во время теракта в «Крокусе» продолжались соревнования по танцам
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Соревнования по танцам в «Крокус Экспо» продолжались после начала стрельбы в соседнем «Крокус Сити Холле», говорят очевидцы. Организатор конкурса объясняет, что до подтверждения решили не поддаваться панике, позже всех вывели
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Чемпионат и первенство России по бальным танцам, проходившие в выставочном комплексе «Крокус Экспо» некоторое время продолжались после начала стрельбы в соседнем «Крокус Сити Холле», рассказал РБК очевидец.

Он сообщил, что в момент нападения находился на втором этаже здания, к нему подбежала «толпа из людей десяти», они рассказали о стрельбе, однако изначально он не поверил в это, посчитав розыгрышем.

«Я вообще осознал масштаб только после того, как нам удалось выехать. Насчет эвакуации очень много вопросов, потому что мы эвакуировались сами. У охраны спрашивали, они ничего не отвечали, ведь сами не знали, что происходит. Толпа бежала из стороны в сторону, ведь было непонятно, где безопасно. В какой-то момент все успокоилось, и уже сели. И организаторы говорили — собираемся, продолжаем танцевать. Но вдруг сказали, что пожар. На тот момент действительно стало страшно», — заявил собеседник.

По словам очевидца, на поиск выхода потратили порядка 20 минут. «Слова Федерации (Всероссийской федерации танцевального спорта. — РБК), что они успешно организовали эвакуацию, наверное, являются некорректными. Нам просто действительно очень сильно повезло», — сказал он.

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«Мы были в «Аквариуме» (так называется отель, расположенный в третьем павильоне «Крокус Экспо». — РБК), закончили соревнования, переоделись, вышли в холл к дверям и там наши знакомые стояли. Сказали, что вроде где-то стреляют. Мы выглянули. Все тихо, никого нет. Внизу у входа лежал человек в форме охраны. Мы спустились, я посоветовала другим охранникам позвать врачей. Они на соревнованиях всегда дежурят. Мы прошли через улицу на подземную парковку и уехали. Я только в машине прочитала про этот ужас. Мы думали, просто какая-то разборка. Это было в районе 20.00», — рассказала РБК другая очевидица событий.

По ее информации, никто из танцоров и их родителей не пострадал. «Просто если бы ломанулись все одновременно, жертвы бы точно были. Хотя совсем маленьких детей не было», — добавила очевидица.

По ее словам, федерация танцевального спорта сообщила, что помогает с расселением и питанием участникам соревнований, 23 марта пустили забрать вещи из гостиницы и гардероба.

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Глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова объяснила, что в здании, где проходили соревнования, не были слышны выстрелы, также там не было запаха гари или дыма после возгорания. На момент начала теракта проходили соревнования в двух группах — среди детей 14-15 лет и людей старше 35 лет. Всего на площадке вместе с судьями и зрителями присутствовали порядка 120 человек, уточнила Ерастова.

«Идут соревнования. О том, что возникла подобная ситуация, не работает система оповещения, прибегают с вытаращенными глазами люди. Откуда они узнают это — они узнают из новостных лент, что там что-то происходит, подчеркну, что-то происходит. Бегут, всё, «там стреляют, там трупы». Какие наши действия в этой ситуации. Первые действия — понять, что происходит. Это могло быть элементарными фейерверками. Это могло быть, поскольку концерт, бывает такое, что на концертах стреляют, частные случаи. И реакция может быть — скрутила охранная служба, полицию вызвали и так далее», — говорит она.

Ерастова заявила, что до выяснения обстоятельств прибежавшим с информацией о стрельбе людям сказали: «Успокойтесь, мы танцуем, у нас все хорошо, давайте сохранять спокойствие». После того, как служба безопасности подтвердила наличие погибших, глава Федерации позвонила в министерство спорта и по горячей линии «112», затем поручила заблокировать двери, «дабы отсечь вот это вот все».

Когда служба безопасности доложила, что происходит «что-то серьезное», соревнования остановили, проверили эвакуационные выходы и начали эвакуацию, утверждает Ерастова.

Участники соревнований выходили через здание отеля, в это же время службы безопасности оповещали постояльцев о необходимости покинуть помещения, рассказала Ерастова, уточняя, что в гостинице находились и некоторые конкурсанты с семьями.

«Я выходила из этого отеля последняя, туда заходила уже Росгвардия, они проходили и там не было ни одного человека. Эвакуация была проведена до того, как силовые структуры вошли в отель», — добавила она.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом рок-группы «Пикник» люди в камуфляже начали стрельбу, позже возник пожар, который распространился на площади в 12,9 тыс. кв. м. В результате, по данным на утро 24 марта, погибли 133 человека, пострадали 152, в том числе дети.

23 марта задержали 11 подозреваемых в связи с терактом, четверых участников нападения поймали в Брянской области, по данным ФСБ, они собирались перейти границу с Украиной. 24 марта по всей России объявлен траур, отменены культурные и спортивные мероприятия.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Полина Мартынова Полина Мартынова
«Крокус Экспо» Крокус Сити Холл танцы соревнования теракт
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