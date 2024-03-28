Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в реестр террористов и экстремистов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Четверо фигурантов дела о нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В реестре появились персональные данные четверых человек, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта. В список внесены:

Далерджон Мирзоев;

Саидакрам Рачабализоду;

Шамсидин Фаридуни;

Мухаммадсобир Файзов.

Далержон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК) Саидакрами Рачабализода (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фаридуни Шамсидин (Фото: Андрей Любимов / РБК) Мухаммадсобир Файзов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Всего по делу о теракте, как заявляли в ФСБ, были задержаны 11 человек, восемь из них заключены под стражу. Среди тех, кого суд отправил в СИЗО, четверо нападавших на концертный зал и те, кого следствие считает их пособниками.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия, подожгли концертный зал и скрылись. Огнем было охвачено 13 тыс. кв. м. Жертвами теракта и пожара стали, по последним данным, 143 человека, десятки пострадавших находятся в больницах.

Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты. По его словам, атаке способствовали спецслужбы Украины.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но выгоден он был тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.