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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в реестр террористов

Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в реестр террористов и экстремистов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Четверо фигурантов дела о нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В реестре появились персональные данные четверых человек, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта. В список внесены:

  • Далерджон Мирзоев;
  • Саидакрам Рачабализоду;
  • Шамсидин Фаридуни;
  • Мухаммадсобир Файзов.

Далержон Мирзоев
Саидакрами Рачабализода
Фаридуни Шамсидин
Мухаммадсобир Файзов
Далержон Мирзоев
Саидакрами Рачабализода
Фаридуни Шамсидин
Мухаммадсобир Файзов
Далержон Мирзоев
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Саидакрами Рачабализода
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фаридуни Шамсидин
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Мухаммадсобир Файзов
(Фото: Андрей Любимов / РБК)

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Всего по делу о теракте, как заявляли в ФСБ, были задержаны 11 человек, восемь из них заключены под стражу. Среди тех, кого суд отправил в СИЗО, четверо нападавших на концертный зал и те, кого следствие считает их пособниками.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия, подожгли концертный зал и скрылись. Огнем было охвачено 13 тыс. кв. м. Жертвами теракта и пожара стали, по последним данным, 143 человека, десятки пострадавших находятся в больницах.

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Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты. По его словам, атаке способствовали спецслужбы Украины.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но выгоден он был тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Росфинмониторинг
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