Росфинмониторинг внес напавших на «Крокус» в реестр террористов
Четверо фигурантов дела о нападении на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
В реестре появились персональные данные четверых человек, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта. В список внесены:
- Далерджон Мирзоев;
- Саидакрам Рачабализоду;
- Шамсидин Фаридуни;
- Мухаммадсобир Файзов.
Всего по делу о теракте, как заявляли в ФСБ, были задержаны 11 человек, восемь из них заключены под стражу. Среди тех, кого суд отправил в СИЗО, четверо нападавших на концертный зал и те, кого следствие считает их пособниками.
22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» террористы открыли стрельбу из автоматического оружия, подожгли концертный зал и скрылись. Огнем было охвачено 13 тыс. кв. м. Жертвами теракта и пожара стали, по последним данным, 143 человека, десятки пострадавших находятся в больницах.
Ответственность за нападение на «Крокус» взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Глава ФСБ Александр Бортников подтвердил, что теракт в «Крокусе» готовили радикалы-исламисты. По его словам, атаке способствовали спецслужбы Украины.
Президент Владимир Путин заявил, что теракт совершен «руками радикальных исламистов», но выгоден он был тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В офисе президента Украины заявили о непричастности к теракту.