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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Агаларов объяснил закрытые двери в «Крокусе» во время теракта

Эмин Агаларов: в «Крокусе» были заперты двери для персонала, но не эвакуационные
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Эвакуационные выходы в «Крокус Сити Холле», когда там произошел теракт, были открыты, люди во время эвакуации натыкались на закрытые двери для персонала, сообщил сын владельца концертного зала Эмин Агаларов.

«Крокус сити холл» имеет достаточное количество пожарных выходов. И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы — это служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримерок, очень много студий звукозаписи, складов, оборудования, многие технические коридоры ведут обратно в фойе. Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери, которые по пожарным нормам железные, закрыты, так как туда допускали только персонал в свое время, по карточкам. Люди в этом ужасе и страхе искали любые пути выхода», — объяснил он (цитата по «РИА Новости»).

Материал дополняется

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«Крокус Сити Холл» Эмин Агаларов эвакуация
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Эмин Агаларов

певец, бизнесмен
12 декабря 1979 года
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