Работавших в «Крокусе» подростков наградили за спасение посетителей
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила благодарственные письма двум подросткам, помогавшим эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Видео опубликовала газета «Известия». В пресс-службе правительства Московской области подтвердили РБК информацию о награждении.
Благодарности за «самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим», получили 15-летний Ислам Халилов и 14-летний Артем Донской. РБК обратился за комментарием к представителю уполномоченного при президенте России по правам ребенка
Ислам Халилов работает гардеробщиком в концертном зале «Крокус Сити Холла», куда 22 марта ворвалась группа людей, открыла стрельбу по посетителям и подожгла помещение зала. Как рассказал сам Халилов, ему удалось спасти порядка 100 человек, направив их в комплекс «Крокус Экспо» (оба объекта входят в состав торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити»). «Мое дело — работать честно, я просто героем себя не считаю, это была часть моей работы», — заявил он в интервью видеоагентству Ruptly.
Артем Донской тоже работал в гардеробе концертного зала. В разговоре с РБК он сообщил, что во время начала стрельбы люди побежали к служебному выходу, где был тупик. Сотрудники гардероба, по его словам, подождали посетителей и сопроводили их до аварийного выхода. «Но все-таки было очень жалко и страшно за людей, которые находились там или погибли там, за тех, кто потерял там близких», — рассказал школьник.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Кадры из зала суда с третьим подозреваемым в теракте
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов