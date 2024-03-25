Работавших в «Крокусе» подростков наградили за спасение посетителей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила благодарственные письма двум подросткам, помогавшим эвакуировать посетителей «Крокус Сити Холла» во время теракта. Видео опубликовала газета «Известия». В пресс-службе правительства Московской области подтвердили РБК информацию о награждении.

Благодарности за «самоотверженность, смелость, личное мужество, проявленное для оказания помощи пострадавшим», получили 15-летний Ислам Халилов и 14-летний Артем Донской. РБК обратился за комментарием к представителю уполномоченного при президенте России по правам ребенка

Ислам Халилов работает гардеробщиком в концертном зале «Крокус Сити Холла», куда 22 марта ворвалась группа людей, открыла стрельбу по посетителям и подожгла помещение зала. Как рассказал сам Халилов, ему удалось спасти порядка 100 человек, направив их в комплекс «Крокус Экспо» (оба объекта входят в состав торгово-выставочного и делового центра «Крокус Сити»). «Мое дело — работать честно, я просто героем себя не считаю, это была часть моей работы», — заявил он в интервью видеоагентству Ruptly.

Артем Донской тоже работал в гардеробе концертного зала. В разговоре с РБК он сообщил, что во время начала стрельбы люди побежали к служебному выходу, где был тупик. Сотрудники гардероба, по его словам, подождали посетителей и сопроводили их до аварийного выхода. «Но все-таки было очень жалко и страшно за людей, которые находились там или погибли там, за тех, кто потерял там близких», — рассказал школьник.