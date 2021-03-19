В Армении назвали статус Пашиняна до парламентских выборов

Сценарии ухода Никола Пашиняна с поста премьера до проведения новых выборов не обсуждаются, заверил вице-спикер парламента Армении

Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян останется во главе правительства до проведения назначенных на 20 июня досрочных парламентских выборов. Об этом, как передает «Спутник Армения», заявил вице-спикер Ален Симонян.

«Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временным исполняющим обязанности», — сказал Симонян.

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Он высоко оценил шансы правящей партии победить на предстоящих выборах. Однако, по его мнению, большинство граждан страны разочарованы во всех политических силах. «На этом фоне главная цель — предложить людям приемлемую программу», — подчеркнул он.

О решении провести парламентские выборы досрочно Пашинян сообщил 18 марта.