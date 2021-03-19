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Протесты в Армении ,  
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В Армении назвали статус Пашиняна до парламентских выборов

Сценарии ухода Никола Пашиняна с поста премьера до проведения новых выборов не обсуждаются, заверил вице-спикер парламента Армении
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян останется во главе правительства до проведения назначенных на 20 июня досрочных парламентских выборов. Об этом, как передает «Спутник Армения», заявил вице-спикер Ален Симонян.

«Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временным исполняющим обязанности», — сказал Симонян.

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Он высоко оценил шансы правящей партии победить на предстоящих выборах. Однако, по его мнению, большинство граждан страны разочарованы во всех политических силах. «На этом фоне главная цель — предложить людям приемлемую программу», — подчеркнул он.

О решении провести парламентские выборы досрочно Пашинян сообщил 18 марта.

«Состоялась моя встреча с руководителем [оппозиционной] фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — это внеочередные парламентские выборы», — написал он тогда.

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Никол Пашинян

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Политический кризис в Армении и акции протеста с требованием отставки Пашиняна начались сразу же после подписания 10 ноября 2020 года совместного с главами России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Несмотря на активные действия оппозиции, долгое время не удавалось добиться отставки главы правительства. К отставке Пашиняна призывали католикос всех армян Гарегин II, сотни ученых и деятелей культуры, все три бывших президента Армении. Последним институтом, который выступил против премьера, стало командование Генштаба. Как писал РБК, из каждого обострения премьер-министру удавалось выходить победителем, однако 18 марта он все же объявил о согласии досрочно сложить полномочия.

Сейчас большинство в парламенте принадлежит поддерживающей Пашиняна фракции «Мой шаг». Из нее за все время кризиса в знак протеста вышли всего несколько депутатов, фракция по-прежнему сохраняет большинство — 83 из 132 мест.

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Политика
Никол Пашинян

 

Автор
Владислав Гордеев
Никол Пашинян Армения досрочные выборы
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