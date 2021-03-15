Почему Николу Пашиняну удается оставаться премьером

Закончился ли кризис

За прошедшие после окончания карабахской войны пять месяцев противники Никола Пашиняна неоднократно предрекали ему конец — сначала как премьер-министру, проигравшему войну, затем как человеку, угрожающему армянской государственности в целом. К отставке главу правительства призвали католикос всех армян Гарегин II, сотни ученых и деятелей культуры, все три бывших президента Армении, включая первого, Левона Тер-Петросяна, идейного наставника лидера «Моего шага». Тер-Петросян назвал Пашиняна «азгакорцан патуйас», что может быть переведено как «бедствие, которое уничтожит нацию». Последним институтом, который выступил против премьера, стало командование Генштаба. Но из каждого обострения премьер-министру пока удавалось выходить победителем. Однако политический кризис в стране не проходит, а только усугубляется. Сразу несколько собеседников РБК в МИД Армении считают, что следующим «проблемным» ведомством после Генштаба станет дипломатическое. После окончания войны там уже сменился глава — Зограб Мнацаканян ушел именно из-за разногласий с главой правительства.

Важнейшим фактором устойчивости Пашиняна остается уверенное превосходство поддерживающей его фракции «Моего шага» в парламенте. Именно парламент может снять военное положение и проголосовать за досрочные выборы. Но из правящей фракции за все время кризиса в знак протеста вышли всего несколько депутатов, она по-прежнему сохраняет большинство — 83 из 132 мест.

Оппозиция предлагает провести досрочные выборы. Но конституционных способов заставить премьера объявить об отставке (по Конституции страны это единственный способ распустить парламент и назначить перевыборы) нет, а сам Пашинян хотя уже несколько раз публично заявлял, что готов на перевыборы, но никаких действий для этого не предпринимал. Например, последний раз он повторил это на митинге своих сторонников 1 марта, но с условием, что парламентская оппозиция подпишет с властями меморандум о сотрудничестве.

В искренность премьера не верит никто из его противников. Пашинян предлагал подписать меморандум оппозиционным партиям еще в декабре-январе, напомнил РБК лидер партии «Просвещенная Армения», третьей по численности фракции в парламенте, Эдмон Марукян. «Они предлагали нам и «Процветающей Армении» подписать меморандум и пойти на выборы. Мы бы согласились подписать, но они ставили дурацкие условия — предлагали подписаться, что после отставки Пашиняна никто из нас не будет выдвигаться в премьеры», — рассказал Марукян. «Но подождите, зачем вы просите это у нас, вы не доверяете своему большинству? Попросите у них», — продолжает он. Все это была имитация, правящая команда не хочет досрочных выборов, потому что знает: она не наберет на них большинство, уверен политик.

«Когда Пашинян вбрасывает: «давайте проведем выборы», а потом списывает на своих оппонентов, что вот «я руку протянул, а они отказываются», — это манипуляция», — говорит депутат от партии «Процветающая Армения» (вторая по численности фракция) Арман Абовян. «Аргумент власти абсурден. Пашинян пытается создать впечатление, что без согласия парламентской оппозиции досрочные выборы могут и не состояться. Это неправда. У него есть весь инструментарий и хватает депутатов [чтобы запустить механизм досрочных выборов], так что пусть даже не пытается перекидывать мяч на нашу сторону», — категоричен Абовян.

«Кризис углубляется каждый день — и политический, и экономический, и гуманитарный. В этой ситуации надо как можно быстрее организовать досрочные выборы», — говорит Марукян. При этом он и «Просвещенная Армения» готовы согласиться на то, чтобы правительство на время подготовки к выборам возглавил Пашинян. «Мы думаем, что уже неважно, кто будет и.о. Важно провести выборы. Нужно как можно быстрее пойти на выборы без каких-либо условий», — объясняет политик. По его словам, альтернатива — ждать до 2023 года, когда истечет срок, на который был избран парламент, но на это ожидание у страны может не хватит ресурса.

Насколько устойчиво правительство

Директор Института Кавказа, армянский политолог Александр Искандарян считает, что Пашинян использует тему досрочных выборов, чтобы «выпустить пар» у населения. После окончания войны эта тема поднималась неоднократно, но власть забирала свои предложения обратно. «Если не будет таких политических рисков, какой представлял несогласие генералитета с премьером, то вполне возможно, что выборов может и не быть», — говорит эксперт. Спор об эффективности российских «Искандеров», спровоцировавший противостояние премьера и военных, Пашинян создал сам, он снова может поступить опрометчиво, говорит Искандарян.

Еще одним важным фактором, влияющим на ситуацию в стране, являются политика и заявления соседнего Азербайджана. Две недели назад провалились переговоры вице-премьеров трех стран о строительстве в Нагорном Карабахе транспортных коммуникаций: рабочая группа должна была представить главам Азербайджана, Армении и России план разморозки сообщения в регионе до 1 марта. Когда этого не произошло, президент Ильхам Алиев заявил: «Армения хочет помешать реализации Зангезурского коридора. Но это им не удастся. Мы будем их принуждать».

Формулировка «коридор» и угроза «принуждать» были восприняты в Ереване с тревогой и дали противникам Пашиняна повод вновь обвинить премьер-министра в предательстве национальных интересов. Хотя собеседник РБК в Ереване, знакомый с ходом переговоров внутри вице-премьерской группы, отрицает, что стороны при обсуждении дороги пользовались словом «коридор».

Кроме того, Баку отказывается вернуть более 150 армянских пленных, что также не способствует снятию напряжения как внутри Армении, так и между странами.

Армянская оппозиция уверена, что Никол Пашинян боится выборов, потому что его партия «Мой шаг» может не получить на них большинство. Однако если верить данным опроса американского Международного республиканского института (IRI, в России признан нежелательной организацией), проведенного 8–16 февраля, «Мой шаг» остается самой популярной силой в стране. 33% опрошенных утверждают, что, если бы выборы прошли в следующее воскресенье, они проголосовали бы за партию Пашиняна. 3% отдали бы свои голоса за «Процветающую Армению», 2% — за политсилу экс-президента Роберта Кочаряна. При этом 42% заявили, что не поддержат ни одну из представленных сил. Большинство населения Армении (55%) поддерживает идею проведения повторных выборов. Больше половины считают, что голосование должно пройти уже весной 2021 года.

Даже если Пашинян назначит досрочные выборы, это не будет означать, что он теряет власть, говорит армянский политолог Грант Микаелян. «С одной стороны, его легитимность очень низка и элита объединилась против него. С другой стороны, он действует более эффективно, чем оппозиция, потому что проправительственный лагерь консолидирован, а оппозиционный — разрознен», — объясняет эксперт. По словам Микаеляна, в Ереване большинство настроено против Пашиняна, хотя нельзя сказать, что оно при этом за оппозицию, но вот в провинции премьер-министр до сих пор пользуется популярностью.

На митинге 1 марта Пашинян выступал не как премьер-министр, а как революционер из 2018 года, и он наглядно показал, что по-прежнему умеет управлять этой стихией. Корреспондент РБК был свидетелем эмоциональной речи Пашиняна в Ереване и того, как бурно и экзальтированно на нее реагировала толпа сторонников, для которых любой, даже проигравший войну лидер лучше прежних. «В случае выборов у него хорошие перспективы — на самом деле он тоже заинтересован в них, хотя и пытается их все же избежать, так как они создают определенные риски», — говорит Микаелян.

Есть ли перспективы у запасного плана оппозиции

Оппозиция могла бы повлиять на Пашиняна через масштабные уличные протесты, но ей не удается вывести достаточно людей. У этого несколько причин, говорит Искандарян. «По большому счету, идет элитное восстание. Дискурс у протестов чисто политический — проблема Карабаха, проигранная война, качество управления и так далее. На такой протест приходят люди относительно старшего возраста. А во время революции 2018 года, например, была социальная повестка, и выйти могла каждая домохозяйка, потому что ей были понятны лозунги», — перечисляет он причины, по которым люди не выходят сейчас протестовать. Вторая причина, продолжает он, это апатия и усталость. Третья причина, по его мнению, — отсутствие позитивной программы у оппозиции. «Ну убрали Никола, а что дальше? Вернется Карабах, экономика начнет расти, инвестиции хлынут?» — задает он риторические вопросы.

В конце февраля на одном из митингов Вазген Манукян заявил, что у оппозиции есть две возможности. Первая — добиться конституционной передачи власти, вторая, «план Б», — молниеносный силовой захват власти. Сторонники «Движения за спасение Родины» должны быть к этому готовы, сказал он тогда. Из-за этих слов сейчас на него возбуждено уголовное дело о призывах к захвату власти. В разговоре с РБК Манукян сказал, что «план А» пока не исчерпал свои возможности», но вариант силовой развязки еще остается.

Когда Манукян говорит о возможном перевороте, нельзя с уверенностью утверждать, что он блефует, считает Александр Искандарян: «Это политическая риторика, конечно, но не блеф». В новейшей истории Армении уже был пример «мягкого переворота» в 1998 году, когда из-за разногласий в вопросах нагорно-карабахского урегулирования премьер-министр страны Роберт Кочарян, военная и силовая верхушка заставили первого президента Левона Тер-Петросяна подать в отставку.