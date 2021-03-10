Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна

Никол Пашинян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Руководство Вооруженных сил Армении поддержало требование главы Генштаба Оника Гаспаряна об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Заявление военных публикует портал News.am.

«Руководство Вооруженных сил Республики Армения присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна, подтверждает данные до сих пор оценки текущей ситуации в республике. Решение текущей ситуации — одно, об этом говорится в сообщении [Гаспаряна]», — следует из заявления.

В своем заявлении Гаспарян сказал, что благоприятное для государства решение текущего кризиса можно обеспечить только через отставку премьера и внеочередных парламентских выборов.

Командование также заявило, что принимает заявление Гаспаряна как инструкцию к действию.

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