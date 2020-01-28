Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек

За сутки от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае погибли 24 человека. Общее число случаев заболевания в стране превысило 4 тыс.

Число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106. Об этом сообщает AFP со ссылкой на данные властей КНР.

Как пишет South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению, за минувшие сутки число жертв вируса в провинции Хубэй выросло на 24 человека, также было зарегистрировано 1,2 тыс. новых случаев заболевания.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае составило 4,1 тыс., передает газета People’s Daily.

В Таиланде, по данным газеты, зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

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