Провинция Шаньдун в Китае ограничит автобусное сообщение из-за вируса

Ранее в стране приостановили работу общественного транспорта в десяти городах. Власти КНР также запретили торговлю дикими животными. По одной из версий, носителем вируса, от которого погибли более 50 человек, могли стать змеи

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Восточная китайская провинция Шаньдун с населением около 100 млн человек частично ограничит транспортное сообщение с другими регионами из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Beijing News со ссылкой на заявление местных властей.

Как пишет AFP со ссылкой на государственную китайскую телекомпанию CCTV, с 26 января будут приостановлены междугородние автобусные пассажирские перевозки по всей провинции. Автобусы дальнего следования в провинции будут отправляться только в том случае, если на станциях пассажирам проверят температуру.

Ограничить транспортное сообщение в связи с распространением инфекции также решили власти города Сиань в провинции Шэньси (население — около 12 млн человек).

Власти Китая также ввели общенациональный временный запрет на продажу диких животных и их перевозку. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на статью в Journal of Medical Virology сообщила, что возможным источником-носителем инфекции могли стать змеи, которых жители региона употребляют в пищу. Власти также рассматривают версию, согласно которой источником вируса стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи и другие животные. Вспышка заболевания была зафиксирована именно в этом городе.