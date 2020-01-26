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Провинция Шаньдун в Китае ограничит автобусное сообщение из-за вируса

Ранее в стране приостановили работу общественного транспорта в десяти городах. Власти КНР также запретили торговлю дикими животными. По одной из версий, носителем вируса, от которого погибли более 50 человек, могли стать змеи
Фото: Martin Pollard / Reuters

Восточная китайская провинция Шаньдун с населением около 100 млн человек частично ограничит транспортное сообщение с другими регионами из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Beijing News со ссылкой на заявление местных властей.

Как пишет AFP со ссылкой на государственную китайскую телекомпанию CCTV, с 26 января будут приостановлены междугородние автобусные пассажирские перевозки по всей провинции. Автобусы дальнего следования в провинции будут отправляться только в том случае, если на станциях пассажирам проверят температуру.

Ограничить транспортное сообщение в связи с распространением инфекции также решили власти города Сиань в провинции Шэньси (население — около 12 млн человек).

Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56 человек
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Власти Китая также ввели общенациональный временный запрет на продажу диких животных и их перевозку. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на статью в Journal of Medical Virology сообщила, что возможным источником-носителем инфекции могли стать змеи, которых жители региона употребляют в пищу. Власти также рассматривают версию, согласно которой источником вируса стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи и другие животные. Вспышка заболевания была зафиксирована именно в этом городе.

Из-за угрозы распространения инфекции закрыли для выезда десять городов провинции Хубэй, в том числе Ухань с населением свыше 11 млн человек. В Пекине ограничили междугородное автобусное сообщение.

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По данным властей КНР, по состоянию на 26 января вирусом заразились свыше 1,9 тыс. человек, число жертв пневмонии, вызванной 2019-nCoV, составило 56 человек. Большинство заболевших — жители Уханя, однако отдельные случаи зарегистрировали в США, Канаде, Таиланде, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не стали признавать вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, указав, что Пекин принимает достаточные меры, чтобы помешать распространению болезни.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Китай, коронавирус
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