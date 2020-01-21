Общество , 21 янв, 12:24
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В Китае произошла вспышка нового короновируса. Фоторепортаж
От нового вида пневмонии в Китае умер четвертый человек. 35 человек из 169 находящихся в больнице — в тяжелом состоянии, девять человек — в критическом. 20 января случай заражения этим типом вируса выявили в Южной Корее. Еще два случая заболевания были выявлены в Таиланде.
Первые случаи заболевания новым видом короновируса были выявлены в конце декабря в городе Ухань в Китае
В аэропортах Китая проводятся обследования выезжающих из страны
В больницах находятся 169 человек. 25 были выписаны, четверо умерли
9 человек находятся в критическом состоянии. Состояние еще 35 человек медики оценивают как тяжелое
20 января власти Китая официально подтвердили наличие 224 случаев пневмонии, вызванных коронавирусом 2019-nCoV
Власти Китая также сообщили, что заразившиеся вирусом уже имели ряд заболеваний, таких как гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщил, что в ведомстве оценивают вероятность ввоза коронавируса в как низкую, но полностью не исключают такую возможность
Кроме Китая случаи заражения были выявлены в Японии и Южной Корее (по одному человеку) и в Таиланде (два человека)
Короновирус передается от человека к человеку
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) 22 января соберется на экстренное заседание по поводу вспышки вируса.