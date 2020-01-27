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Вирус из Китая ,  
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ВОЗ исправила ошибку в оценке опасности коронавируса для мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном вечером 26 января отчете исправила строку с оценкой рисков ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, следует из документа (.pdf), опубликованного в Twitter организации.

В сноске под номером три в документе говорится, что в более ранних отчетах о ситуации с распространением вируса, опубликованных 23, 24 и 25 января, содержалось некорректное обобщение о риске распространения вируса на глобальном уровне.

Риски ситуации с вирусом продолжают оставаться «высокими», а не «умеренными», как говорилось в отчетах за предыдущие три дня «в том виде, в котором они были первоначально опубликованы», поясняет организация.

«Оценка ВОЗ риска этого события не изменилась со времени последнего проведенного 22 января анализа: очень высокий — в Китае, высокий — на региональном уровне и высокий — на глобальном уровне», — говорится в документе.

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Согласно статистике ВОЗ на 26 января, число заболевших в мире достигает чуть более 2 тыс., из которых 1,9 тыс. — в Китае. Согласно последним данным китайских властей, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, погиб 81 человек, а общее число заболевших только в этой стране превысило 2,8 тыс. человек.

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Вспышка нового типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. Затем заболевание распространилось на другие регионы страны и вышло за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы также в США, Франции, Австралии, Японии, Южной Корее, Таиланде и других странах.

Теги: ВОЗ, коронавирус, риски
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