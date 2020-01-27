ВОЗ исправила ошибку в оценке опасности коронавируса для мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном вечером 26 января отчете исправила строку с оценкой рисков ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, следует из документа (.pdf), опубликованного в Twitter организации.

В сноске под номером три в документе говорится, что в более ранних отчетах о ситуации с распространением вируса, опубликованных 23, 24 и 25 января, содержалось некорректное обобщение о риске распространения вируса на глобальном уровне.

Риски ситуации с вирусом продолжают оставаться «высокими», а не «умеренными», как говорилось в отчетах за предыдущие три дня «в том виде, в котором они были первоначально опубликованы», поясняет организация.

«Оценка ВОЗ риска этого события не изменилась со времени последнего проведенного 22 января анализа: очень высокий — в Китае, высокий — на региональном уровне и высокий — на глобальном уровне», — говорится в документе.