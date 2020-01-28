Роспотребнадзор поможет ВОЗ в диагностике нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения официально включила Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что «Вектор» уже разработал две современные тест-системы для выявления вируса. Теперь страны, которым необходима диагностика, могут обратиться в научный центр, который в кратчайшие сроки проведет исследования по обнаружению болезни.

Ранее 27 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать штаб для профилактики коронавируса. Его должны организовать в течение двух дней, штаб будет координировать действия органов власти по борьбе с вирусом 2019-nCoV.

До этого Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о создании плана санитарно-противоэпидемических мероприятий на случай вспышки заболеваемости китайским коронавирусом.

Теперь при необходимости медучреждения будут переведены на строгий противоэпидемический режим, а в аптеках подготовят запас противовирусных препаратов.