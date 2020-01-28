Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии Политика, 05:22 Роспотребнадзор поможет ВОЗ в диагностике нового коронавируса Общество, 05:05 Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек Общество, 04:58 Полиция проверит слова матери брошенных в Шереметьево детей об избиениях Общество, 04:42 Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии Бизнес, 04:29 «Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась Общество, 04:17 СМИ сообщили о крушении Су-30 в Алжире Общество, 03:50 В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая Общество, 03:32 Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году Общество, 03:06 Основатель Yota подал заявку на покупку 100% Эльгинского проекта Бизнес, 02:58 Власти Чехии сообщили о трех пациентах с подозрением на коронавирус Общество, 02:52 СМИ узнали о новом мировом соглашении Альфа-банка и Хотина Финансы, 02:45 Роналду и Фигу опубликовали одинаковый пост на смерть Коби Брайанта Спорт, 02:18 Умер разработчик зенитного комплекса «Тунгуска» Василий Бакалов Общество, 02:04
Вирус из Китая ,  
0 

Роспотребнадзор поможет ВОЗ в диагностике нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения официально включила Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что «Вектор» уже разработал две современные тест-системы для выявления вируса. Теперь страны, которым необходима диагностика, могут обратиться в научный центр, который в кратчайшие сроки проведет исследования по обнаружению болезни.

Ранее 27 января премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать штаб для профилактики коронавируса. Его должны организовать в течение двух дней, штаб будет координировать действия органов власти по борьбе с вирусом 2019-nCoV.

До этого Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о создании плана санитарно-противоэпидемических мероприятий на случай вспышки заболеваемости китайским коронавирусом.

Теперь при необходимости медучреждения будут переведены на строгий противоэпидемический режим, а в аптеках подготовят запас противовирусных препаратов.

По последним данным, в Китае от вируса погибло уже более сотни человек, а общее количество заболевших превысило 4,1 тыс.

Теги: коронавирус, Роспотребнадзор, ВОЗ
Материалы по теме
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая
Общество
Власти Чехии сообщили о трех пациентах с подозрением на коронавирус
Общество
Мишустин поручил создать оперативный штаб для профилактики коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter