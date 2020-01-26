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Вирус из Китая ,  
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Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Новым коронавирусом можно заразиться и во время инкубационного периода, а потенциал распространения инфекции растет, предупреждает Пекин. Темпы распространения 2019-nCoV могут ускориться, говорят медики
Ма Сяовэй (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться. Об этом на пресс-конференции заявил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, передает Reuters.

Знания о новом типе вируса, который вызывает пневмонию, пока ограничены, и у властей нет четкого представления, какие риски для человека может вызвать его мутация, добавил Сяовэй.

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По его словам, в настоящий момент вспышка заболевания находится в «сложной и тяжелой» стадии, передает Sina. Вирус постепенно переходит от этапа передачи от диких животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку, добавил он.

Сяовэй также добавил, что коронавирусом 2019-nCoV можно заразиться и во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 дней. Этим вирус отличается от тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS), вспышка которого в 2002–2003 годах привела к гибели почти 800 человек.

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По последним данным властей КНР, число погибших от вызванной коронавирусом пневмонии достигло 56, а число заразившихся во всем мире превысило 2 тыс. человек. Большинство из них — жители города Ухань, где зафиксировали вспышку инфекции. Отдельные случаи заражения также выявили в США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Южной Корее и других странах. В России, по данным Роспотребнадзора, подобных случаев пока не обнаружили.

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Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая приостановили работу общественного транспорта в ряде городов и приостановили междугородние автобусные пассажирские перевозки по всей южной провинции Шаньдун. В стране также ввели временный запрет на торговлю дикими животными. Ученые считают, что возможным источником-носителем инфекции могли стать змеи, которых жители региона употребляют в пищу. В Национальной комиссии здравоохранения установили, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Китай
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