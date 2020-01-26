Власти Китая предупредили о росте темпов распространения коронавируса

Новым коронавирусом можно заразиться и во время инкубационного периода, а потенциал распространения инфекции растет, предупреждает Пекин. Темпы распространения 2019-nCoV могут ускориться, говорят медики

Ма Сяовэй (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Власти КНР опасаются, что распространение нового коронавируса 2019-nCoV может ускориться. Об этом на пресс-конференции заявил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, передает Reuters.

Знания о новом типе вируса, который вызывает пневмонию, пока ограничены, и у властей нет четкого представления, какие риски для человека может вызвать его мутация, добавил Сяовэй.

По его словам, в настоящий момент вспышка заболевания находится в «сложной и тяжелой» стадии, передает Sina. Вирус постепенно переходит от этапа передачи от диких животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку, добавил он.

Сяовэй также добавил, что коронавирусом 2019-nCoV можно заразиться и во время инкубационного периода, который длится от одного до 14 дней. Этим вирус отличается от тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS), вспышка которого в 2002–2003 годах привела к гибели почти 800 человек.