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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Перекладывание вины за неуплату налогов дошло до Верховного суда, Flydubai обвинила диспетчеров в катастрофе Boeing, ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане — главные новости в обзоре РБК

Перекладывание вины за уход от налогов дошло до Верховного суда

В конце декабря коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрит вопрос о том, насколько законны взыскания за уход от налогов для тех юридических лиц, которые не были бенефициарами подобной схемы. Зачастую истинные неплательщики пытаются переложить вину на своих партнеров.

  • Поводом для рассмотрения проблемы в Верховном суде стало дело Красноярского завода цветных металлов имени В. Н. Гулидова («Красцветмет»), у которого налоговики потребовали 2,5 млрд руб. Как сочла налоговая инспекция, завод получил необоснованную налоговую выгоду, незаконно возмещая НДС. Защитники, однако, указывают на то, что саму схему организовали его контрагент — завод «Ювелиры Северной столицы», который покупал золото через цепочку подконтрольных фирм.
  • Аналогичные случаи были и с другими заводами цветмета, например, Московского завода по обработке специальных сплавов. В каждом случае налоговики считали все заводы, которые стояли в конце цепочки поставщиков, бенефициарами налоговой выгоды.
  • Юристы указывают на то, что у налоговиков нет реальной мотивации искать настоящих нарушителей, хотя этого от них и требует ФНС. Ситуацию эксперты называют «основной бедой» налогового контроля в последние пять лет.

Flydubai заявила о неполной погодной сводке у пилотов разбившегося Boeing

Накануне МАК выпустил доклад, в котором назвал причиной катастрофы Boeing 737 в марте 2016 года в Ростове-на-Дону ошибки пилота: командир экипажа попал в психологический «клинч», а второй пилот не смог исправить ситуацию. В авиакомпании Flydubai, однако, указали, что у пилотов не было всей необходимой информации.

  • В крушении погибли 62 человека. Сразу после катастрофы появилась информация о том, что Flydubai заставляла пилотов перерабатывать, из-за его они иногда засыпали за штурвалом. В отчете МАК отмечалось, что к моменту катастрофы, случившейся рано утром, пилоты провели в рейсах уже шесть часов, в том числе два часа в сложной обстановке.
  • В пресс-службе Flydubai в ответ отмечают, что решение заходить на второй круг пилоты приняли на основе метеорологического отчета от ростовских диспетчеров. Он был неполным, в нем не было предупреждения о «сдвиге ветра» — резком изменении скорости и направления ветра на небольшом участке.
  • Поведение командира воздушного судна, приведшее к катастрофе, в авиакомпании назвали «когнитивным искажением», когда человек продолжает выполнять изначальный план, несмотря на смену условий.

Греф рассказал об экосистемах банков, утечках данных и страхе перед селфи

Герман Греф выступил перед премиальными клиентами Сбербанка. РБК вел прямую трансляцию мероприятия.

  • Греф не согласился с Центробанком, который накануне раскритиковал создание экосистем на базе крупных банков, увидев в этом риски неконкурентной борьбы. По словам главы Сбербанка, создание экосистем банков, включающих помимо традиционных финансовых инструментов еще и ИТ-сектор, — ответ крупным ИТ-компаниям, которые в свою очередь начинают заниматься финансовыми услугами. «Если нас перерегулируют, или Центральный банк скажет: «Ребята, это неверная концепция, оставайтесь банком...», — к сожалению, [...] через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хайтек-гигантов в части банковской деятельности», — пояснил Греф свою позицию.
  • Греф затронул вопрос утечки данных клиентов, взяв на себя личную ответственность за подобные случаи. Он объяснил, что причина — его неверная парадигма. Сбербанк строил «внешнюю» защиту, борясь со взломами системы извне, сказал Греф. Последнюю утечку организовали изнутри, банк заявил, что виновным в ней оказался сотрудник.
  • Также глава крупнейшего банка рассказал, что строит свою жизнь по расписанию, готов выделять себе время на то, чтобы «полениться», если этого требует организм, и что после прихода в Сбербанк некоторое время пользовался услугами наставника из крупной корпорации.

В ДТП в Доминикане пострадали 27 россиян

В Доминиканской республике в аварию попал туристический автобус, в котором ехали россияне. После столкновения с грузовиком он перевернулся на бок. Почти три десятка туристов пострадали, 12-летней девочке пришлось ампутировать обе руки.

  • Всего в автобусе находились 39 туристов из России. Автобус ехал в аэропорт, откуда туристы должны были вернуться в Россию.
  • Жизни двадцати человек ничто не угрожает, состояние еще семерых более тяжелое. Среди них трое детей.
  • Предварительной причиной ДТП называют резкий маневр грузовика при перестроении.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, налоги, FlyDubai, Герман Греф, ДТП, Доминиканская Республика
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