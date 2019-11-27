Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Перекладывание вины за неуплату налогов дошло до Верховного суда, Flydubai обвинила диспетчеров в катастрофе Boeing, ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане — главные новости в обзоре РБК

Перекладывание вины за уход от налогов дошло до Верховного суда

В конце декабря коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрит вопрос о том, насколько законны взыскания за уход от налогов для тех юридических лиц, которые не были бенефициарами подобной схемы. Зачастую истинные неплательщики пытаются переложить вину на своих партнеров.

Поводом для рассмотрения проблемы в Верховном суде стало дело Красноярского завода цветных металлов имени В. Н. Гулидова («Красцветмет»), у которого налоговики потребовали 2,5 млрд руб. Как сочла налоговая инспекция, завод получил необоснованную налоговую выгоду, незаконно возмещая НДС. Защитники, однако, указывают на то, что саму схему организовали его контрагент — завод «Ювелиры Северной столицы», который покупал золото через цепочку подконтрольных фирм.

Аналогичные случаи были и с другими заводами цветмета, например, Московского завода по обработке специальных сплавов. В каждом случае налоговики считали все заводы, которые стояли в конце цепочки поставщиков, бенефициарами налоговой выгоды.

Юристы указывают на то, что у налоговиков нет реальной мотивации искать настоящих нарушителей, хотя этого от них и требует ФНС. Ситуацию эксперты называют «основной бедой» налогового контроля в последние пять лет.

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