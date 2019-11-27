Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации. Трансляцию встречи вел РБК.



По словам Грефа, в подобных случаях «нужно искать вину в себе». «Всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина», — сказал Греф. Он уточнил, что вина его заключается в том, что он «пользовался неправильной парадигмой».

«Мы строили защиту внешнюю <...> И за всю историю у нас не было ни одного проникновения даже через первый рубеж [всего их три]. <...> В чем ошибочность моей парадигмы. Считается, что защититься от внутреннего врага невозможно. Выстроить громоздкую систему внутреннего контроля просто нереально. Вот если захотят, то все равно украдут. И это [утечка данных] произошло», — пояснил Греф. Он добавил, что отныне пересмотрел свою точку зрения.

В начале октября Сбербанк признал утечку данных клиентов. Позднее было установлено, что хищение данных совершил один из сотрудников банка, который имел к ним доступ.