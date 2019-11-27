Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,26) Quote, 26 ноя, 12:39
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (+0,2) Quote, 26 ноя, 12:39
Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов Спорт, 02:16 Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка Общество, 02:07 SANA сообщило об атаке ВВС Сирии контролируемых курдами нефтяных объектов Политика, 01:55 Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон Бизнес, 01:40 Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники Бизнес, 01:35 СМИ сообщили о состоянии пострадавших в Доминикане российских туристов Общество, 01:28 Помпео выразил обеспокоенность из-за испытаний Турцией российских С-400 Политика, 01:01 Гол Дибалы со штрафного принес «Ювентусу» победу над «Атлетико» в ЛЧ Спорт, 01:01 Трамп пошутил о повестках на слушания по его импичменту для двух индеек Политика, 00:54 Судья отменил пенальти в сторону «Реала» и красную карточку вратарю в ЛЧ Спорт, 00:40 Посольство назвало число туристов в попавшем в ДТП автобусе в Доминикане Общество, 00:20 Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Общество, 00:16 Появились кадры с места ДТП с российскими туристами в Доминикане Общество, 00:03 «Единая Россия» создаст структуру для координации предвыборных кампаний Политика, 00:00
Общество ,  
0 
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации. Трансляцию встречи вел РБК.

По словам Грефа, в подобных случаях «нужно искать вину в себе». «Всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина», — сказал Греф. Он уточнил, что вина его заключается в том, что он «пользовался неправильной парадигмой».

«Мы строили защиту внешнюю <...> И за всю историю у нас не было ни одного проникновения даже через первый рубеж [всего их три]. <...> В чем ошибочность моей парадигмы. Считается, что защититься от внутреннего врага невозможно. Выстроить громоздкую систему внутреннего контроля просто нереально. Вот если захотят, то все равно украдут. И это [утечка данных] произошло», — пояснил Греф. Он добавил, что отныне пересмотрел свою точку зрения.

Финансы
Герман Греф — об экосистемах и приватности в интернете. Полное видео

В начале октября Сбербанк признал утечку данных клиентов. Позднее было установлено, что хищение данных совершил один из сотрудников банка, который имел к ним доступ.

Финансы
Греф после утечки данных объявил о борьбе с внутренним предательством

Ранее Греф в интервью журналу Forbes признал, что банк приложил недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства. Он уточнил, что после произошедшей утечки Сбербанк предпринял ряд радикальных мер, чтобы не допустить подобных ситуаций в будущем.

Теги: Герман Греф, утечка, Сбербанк
Материалы по теме
Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче
Общество
Герман Греф — об экосистемах и приватности в интернете. Полное видео
Финансы
Греф заявил о страхе перед селфи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter