Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

Если ЦБ вынудит Сбербанк оставаться банком, регулятору придется следить за технологичными компаниями, которые уже занимаются финансовой деятельностью, предупредил Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в случае запрета создавать банковские экосисты властям придется дополнительно регулировать крупные IT-компании, которые занимаются банковской деятельностью. Об этом он заявил на встрече с премиальными клиентами банка, трансляцию которой вел РБК.

«Если нас перерегулируют, или Центральный банк скажет: «Ребята, это неверная концепция, оставайтесь банком...», — к сожалению, [...] через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хайтек-гигантов в части банковской деятельности», — отметил Греф.

25 ноября ЦБ опубликовал доклад «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», в котором сообщил, что развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду.

Греф объяснил, что Сбербанк создает экосистему для того, чтобы нанести упреждающий удар ИТ-гигантам, которые начали заниматься финансовой деятельностью. В 2018 году практически все крупные компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, получили банковские лицензии, напомнил докладчик.

«В десятилетней перспективе они придут на нашу поляну и съедят нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать, мы будем создавать экосистему, и мы будем создавать им проблемы на их рынках традиционных. Что мы и сделали», — сказал Греф.