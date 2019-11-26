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Финансы ,  
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Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»
Если ЦБ вынудит Сбербанк оставаться банком, регулятору придется следить за технологичными компаниями, которые уже занимаются финансовой деятельностью, предупредил Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что в случае запрета создавать банковские экосисты властям придется дополнительно регулировать крупные IT-компании, которые занимаются банковской деятельностью. Об этом он заявил на встрече с премиальными клиентами банка, трансляцию которой вел РБК.

«Если нас перерегулируют, или Центральный банк скажет: «Ребята, это неверная концепция, оставайтесь банком...», — к сожалению, [...] через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хайтек-гигантов в части банковской деятельности», — отметил Греф.

25 ноября ЦБ опубликовал доклад «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», в котором сообщил, что развитие экосистем на базе банков может негативно влиять на конкурентную среду.

Греф объяснил, что Сбербанк создает экосистему для того, чтобы нанести упреждающий удар ИТ-гигантам, которые начали заниматься финансовой деятельностью. В 2018 году практически все крупные компании, в том числе Google, Facebook и Amazon, получили банковские лицензии, напомнил докладчик.

«В десятилетней перспективе они придут на нашу поляну и съедят нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать, мы будем создавать экосистему, и мы будем создавать им проблемы на их рынках традиционных. Что мы и сделали», — сказал Греф.

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В экосистему Сбербанка входят портал «Домклик», сервис «Яндекс.Деньги», виртуальный оператор «СберМобайл», онлайн-маркетплейс «Беру!», веб-кинотеатр Okko, сервис заказа такси «Ситимобил», сервис доставки еды Delivery Club и онлайн-проект в сфере медицины DocDoc. За последние три года банк потратил на покупку активов для своей экосистемы $1 млрд, или 3% от прибыли за это время.

Сейчас Сбербанк находится в конечной стадии реализации своей стратегии, пояснил Греф: «Мы сказали, что до конца 2020 года мы должны сформировать все технологичные предпосылки, чтобы быть в состоянии конкурировать с крупными хайтек-гигантами».

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Герман Греф — об экосистемах и приватности в интернете. Полное видео

ЦБ указал в своем докладе, что формирование банковских экосистем «создает нерыночные конкурентные преимущества для тех организаций, которые получили доступ к сети, укрепляет позиции крупных игроков — администраторов экосистемы и создает барьеры роста для поставщиков финансовых услуг, доступ которым к экосистеме был ограничен». Такие компании «задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели», отметил регулятор.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Герман Греф, Сбербанк
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