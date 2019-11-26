Flydubai заявила о неполной погодной сводке у пилотов разбившегося Boeing

В авиакомпании Flydubai прокомментировали итоговый отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) авиакатастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону в марте 2016 года и заявили, что пилот рейса FZ 981 не обладал полной сводкой погоды.

В сообщении пресс-службы компании сказано, что «экипаж принял решение заходить на второй круг после получения неполного метеорологического отчета от управления воздушным движением». В частности, говорится, что в погодной сводке не было «предупреждения о сдвиге ветра».

Flydubai отмечает, что самолет два часа находился в зоне ожидания в районе над Ростовом-на-Дону, а уход на второй круг был выполнен в соответствии со стандартными операционными процедурами после срабатывания сигнализации о порывах ветра.

Поведение командира воздушного судна, приведшее к катастрофе, в авиакомпании назвали «когнитивным искажением», когда человек продолжает выполнять изначальный план, несмотря на смену условий.