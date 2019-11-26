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Крушение Boeing 737 в Ростове ,  
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Flydubai заявила о неполной погодной сводке у пилотов разбившегося Boeing

В авиакомпании Flydubai прокомментировали итоговый отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) авиакатастрофы Boeing 737 в Ростове-на-Дону в марте 2016 года и заявили, что пилот рейса FZ 981 не обладал полной сводкой погоды.

В сообщении пресс-службы компании сказано, что «экипаж принял решение заходить на второй круг после получения неполного метеорологического отчета от управления воздушным движением». В частности, говорится, что в погодной сводке не было «предупреждения о сдвиге ветра».

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Flydubai отмечает, что самолет два часа находился в зоне ожидания в районе над Ростовом-на-Дону, а уход на второй круг был выполнен в соответствии со стандартными операционными процедурами после срабатывания сигнализации о порывах ветра.

Поведение командира воздушного судна, приведшее к катастрофе, в авиакомпании назвали «когнитивным искажением», когда человек продолжает выполнять изначальный план, несмотря на смену условий.

Ранее 26 ноября МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию крушения лайнера. Основной причиной катастрофы комитет посчитал ошибки командира судна. По мнению экспертов, он попал в психологический «клинч» и «ступор».

Фотогалерея 
Крушение Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону

В МАК считают, что из-за усталости от длительного полета, в напряженных условиях работы пилот не смог адекватно оценить изменившиеся условия при заходе на повторную посадку, в результате чего увел лайнер в пике. Также отмечается, что второй пилот на протяжении 30 секунд пытался подсказать командиру правильные действия, но тот не отреагировал на них.

В результате крушения Boeing 737 авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая, 19 марта 2016 года погибли 62 человека — 55 пассажиров рейса и семь членов экипажа.

Теги: авиакатастрофа, FlyDubai
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