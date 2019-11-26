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Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации. Об этом сам Греф рассказал в ходе встречи с премиальными клиентами Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«У меня был коуч», — сказал он. «Я просто одного руководителя очень крупной корпорации попросил мне помогать первые годы, когда я пришел в Сбербанк. У меня не была корпоративного опыта, а у него был огромный опыт. И я хочу сказать, что чрезвычайно ему благодарен, потому что он мне помог избежать огромного количества ошибок», — добавил Греф, отметив, что сейчас у него, «к сожалению», наставника нет.

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По словам президента Сбербанка, он не посещал выступления известного американского коуча Тони Роббинса потому что тот его «не очень сильно замотивировал». Однако, по его словам, в выборе наставника нет универсального совета, так как то, что не сработало для одних людей, может замотивировать других.

В мае 2018 года Герман Греф пригласил индийского проповедника Садхгуру выступить на Петербургском экономическом форуме, тот рассказал участникам форума о том, как избавиться от напряжения и выжить в мире с развитыми информационными технологиями. Годом ранее Греф приглашал Садхгуру выступить перед сотрудниками Сбербанка.

Герман Греф стал президентом Сбербанка в ноябре 2007 года. С 1998 по 2007 год он работал на разных должностях в правительстве, в том числе при премьер-министрах Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова занимал пост министра экономического развития и торговли.

Теги: коуч, Герман Греф, Сбербанк
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