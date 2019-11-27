Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова.

По данным Telegram-канала Mash, рук лишилась 12-летняя девочка. Самому младшему пострадавшему пять лет. При этом девять человек из числа пострадавших вылетят в Россию.

По его словам, почти все пострадавшие в аварии туристы приехали в республику из Москвы. Также Евдокимов подтвердил, что среди пострадавших есть дети — их от трех до девяти человек.

Министр здравоохранения Доминиканы заверил посольство, что раненые туристы получат лучший возможный в стране медицинский уход.