Двадцать семь россиян попали в больницы после ДТП в Доминикане

Двадцать семь россиян попали в больницы после ДТП в Доминикане

Сред пострадавших — трое детей, двое из них продолжают оставаться в больницах. Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт

Видео: Listín Diario / YouTube

В больницах после ДТП с участием туристического автобуса в Доминиканской республике остаются 27 российских туристов. Об этом агентствам «РИА Новости» и ТАСС сообщил представитель туроператора Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие.

Собеседник уточнил, что жизни двадцати человек ничто не угрожает, состояние остальных семерых оценивают врачи. Среди пострадавших — трое детей в возрасте пяти и 12 лет, двое из них остаются в больнице. Ранее стало известно, что одной из россиянок, пострадавших в ДТП, ампутировали обе руки. По данным Telegarm-канала Mash, речь идет о 12-летней россиянки.

Всего в автобусе находились 39 российских туристов. Автобус направлялся в аэропорт Ла-Романа, россияне собирались вылететь на родину. ДТП произошло недалеко от города Игуэй. В результате столкновения с грузовиком автобус с туристами опрокинулся на бок.