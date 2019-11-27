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Двадцать семь россиян попали в больницы после ДТП в Доминикане
Сред пострадавших — трое детей, двое из них продолжают оставаться в больницах. Автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт

Видео: Listín Diario / YouTube

В больницах после ДТП с участием туристического автобуса в Доминиканской республике остаются 27 российских туристов. Об этом агентствам «РИА Новости» и ТАСС сообщил представитель туроператора Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие.

Собеседник уточнил, что жизни двадцати человек ничто не угрожает, состояние остальных семерых оценивают врачи. Среди пострадавших — трое детей в возрасте пяти и 12 лет, двое из них остаются в больнице. Ранее стало известно, что одной из россиянок, пострадавших в ДТП, ампутировали обе руки. По данным Telegarm-канала Mash, речь идет о 12-летней россиянки.

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Всего в автобусе находились 39 российских туристов. Автобус направлялся в аэропорт Ла-Романа, россияне собирались вылететь на родину. ДТП произошло недалеко от города Игуэй. В результате столкновения с грузовиком автобус с туристами опрокинулся на бок.

Предварительной причиной ДТП называют резкий маневр грузовика при перестроении. Погибших в результате ДТП нет. Семеро туристов, находившихся в автобусе уже вылетели в Москву, остальные размещены в гостиницах, уточнили в Anex Tour.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ДТП, Доминикана, туристы
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