В отношении бизнесмена Быкова завели новое дело о неуплате налогов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 76,46 (+0,01) Инвестиции, 13:02
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 90,36 (-0,09) Инвестиции, 13:02
Власти Татарстана отказались вводить запрет на работу ресторанов ночью Общество, 16:28 Что такое ответственное вложение капитала Партнерский материал, 16:25 Производитель чипов AMD договорился о покупке конкурента за $35 млрд Инвестиции, 16:21 В США выставили на продажу реактивный карт в форме куска сыра Авто, 16:14 Губерниев фразой «нет сил возмущаться» отреагировал на наказание Устюгова Спорт, 16:14 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 16:10 Как HR-менеджеру погасить конфликт в команде и поддержать сотрудников Pro, 16:01 Петросян фразой «все нормально» ответил на вопрос о заболевании COVID-19 Общество, 16:00 Академик заявил о способности некоторых людей не заражаться коронавирусом Общество, 15:55 Александр Комиссаров — как потерять все и начать бизнес с нуля РБК и ВТБ Привилегия, 15:41 Академик РАН исключил последствия коронавируса для иммунной системы Общество, 15:39 Как ИИ и телемедицина решают проблему очередей к отоларингологу Индустрия 4.0, 15:30  Лукашенко заявил об «излете своей президентской жизни» Политика, 15:25 Курс биткоина обновил годовой максимум Крипто, 15:23
Общество ,  
0 

В отношении бизнесмена Быкова завели новое дело о неуплате налогов

Анатолия Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении него уже расследуются несколько дел, в том числе по статьям об организации убийств и руководстве преступным сообществом
Анатолий Быков (в центре)
Анатолий Быков (в центре) (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

В отношении бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова возбуждено новое уголовное дело, сообщает региональный СК. Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В отношении Быкова уже расследуются несколько уголовных дел. В частности, в начале сентября ему предъявили окончательное обвинение по делу об организации убийства двух человек (п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР), совершенного в 1994 году.

Тогда, полагает следствие, между Быковым и одним из участников преступного сообщества, Александром Наумовым, которое Быков возглавлял, произошел конфликт. После этого перед машиной бизнесмена произошел взрыв. В организации покушения Быков заподозрил Наумова и его знакомого, поэтому поручил главе другого ОПГ убить их, считают в СК.

В отношении Быкова также расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).

Красноярский суд отпустил бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест
Общество
Анатолий Быков

Помимо этого в сентябре против Быкова завели уголовное дело по статье о подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). Бизнесмена подозревают в том, что в 2004 году он склонил своего знакомого к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Покушение тогда не удалось, и Грабовский выжил.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

22 октября Быкову, которого содержали под стражей, изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест. Однако за несколько минут до того, как его должны были перевести, бизнесмена вновь задержали по подозрению в организации заказного убийства.

Бизнесмена Быкова снова задержали после перевода под домашний арест
Общество
Анатолий Быков

Следствие считает, что бизнесмен поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, убийство произошло в январе 2005 года. Позже его арестовали до 21 декабря.

В 1990-х Анатолий Быков владел Красноярским алюминиевым заводом. В 2002-м его приговорили к шести с половиной годам заключения условно за участие в покушении на криминального авторитета Пашу Цветомузыка (настоящее имя Вилор Струганов).

До 2016 года Быков был депутатом красноярского заксобрания.

Автор
Мария Лисицына
уголовное дело СК Анатолий Быков уклонение от уплаты налогов
Материалы по теме
Суд вновь арестовал красноярского бизнесмена Быкова
Общество
Красноярский суд отпустил бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест
Общество
СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter