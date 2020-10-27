В отношении бизнесмена Быкова завели новое дело о неуплате налогов

Анатолия Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении него уже расследуются несколько дел, в том числе по статьям об организации убийств и руководстве преступным сообществом

Анатолий Быков (в центре) (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

В отношении бизнесмена и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова возбуждено новое уголовное дело, сообщает региональный СК. Быкова подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Дело заведено по ч. 2 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В отношении Быкова уже расследуются несколько уголовных дел. В частности, в начале сентября ему предъявили окончательное обвинение по делу об организации убийства двух человек (п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР), совершенного в 1994 году.

Тогда, полагает следствие, между Быковым и одним из участников преступного сообщества, Александром Наумовым, которое Быков возглавлял, произошел конфликт. После этого перед машиной бизнесмена произошел взрыв. В организации покушения Быков заподозрил Наумова и его знакомого, поэтому поручил главе другого ОПГ убить их, считают в СК.

В отношении Быкова также расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).