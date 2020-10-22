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Красноярский суд отпустил бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест

В сентябре ему предъявили обвинение в заказном убийстве двух членов криминальной группировки. Позже Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству в 2004 году
Анатолий Быков
Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову, который подозревается в организации двойного убийства 26 лет назад, изменили меру пресечения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе краевого суда.

«Красноярский суд изменил меру пресечения для Анатолия Быкова на домашний арест», — заявили в Красноярском краевом суде.

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Быкова задержали в начале мая, а в сентябре ему предъявили окончательное обвинение по п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух человек), ч. 1 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация заказного убийства).

Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству
Общество
Анатолий Быков

По версии следствия, в 1994 году Быков возглавлял преступную группировку в Красноярске. У него произошел конфликт с одним из участников ОПГ, Александром Наумовым. Вскоре после этого около машины Быкова прогремел взрыв, организатором которого тот посчитал Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко.

Лидер ОПГ заказал убийство Наумова и Войтенко главе саяногорской ОПГ Владимиру Татаренкову, который в итоге и дал против него показания.

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В конце сентября Быкова заподозрили еще в одном преступлении. По версии СК, он мог быть причастен к подстрекательству к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х
Общество
Анатолий Быков (второй слева) у здания Свердловского районного суда

Речь идет о событиях 2004 года. Как полагают силовики, Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего Грабовского. Покушение произошло в ноябре 2004 года: киллер обстрелял автомобиль вице-президента Федерации бокса, но тому удалось спастись.

В 1990-е Быков владел Красноярским алюминиевым заводом, а в 1998–2000 годах возглавлял совет его директоров. В 2002-м бизнесмена приговорили к 6,5 года условно по делу о покушении на криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка и хранении оружия. В 2005 году судимость сняли. После этого Быков избирался в заксобрание Красноярского края, депутатом которого был до 2016 года.

Авторы
Михаил Котляр, Роман Кирьянов
суд домашний арест Анатолий Быков
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