Красноярский суд отпустил бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест

В сентябре ему предъявили обвинение в заказном убийстве двух членов криминальной группировки. Позже Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству в 2004 году

Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову, который подозревается в организации двойного убийства 26 лет назад, изменили меру пресечения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе краевого суда.

«Красноярский суд изменил меру пресечения для Анатолия Быкова на домашний арест», — заявили в Красноярском краевом суде.

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Быкова задержали в начале мая, а в сентябре ему предъявили окончательное обвинение по п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух человек), ч. 1 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация заказного убийства).