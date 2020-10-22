Красноярский суд отпустил бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест
Бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову, который подозревается в организации двойного убийства 26 лет назад, изменили меру пресечения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе краевого суда.
«Красноярский суд изменил меру пресечения для Анатолия Быкова на домашний арест», — заявили в Красноярском краевом суде.
Быкова задержали в начале мая, а в сентябре ему предъявили окончательное обвинение по п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух человек), ч. 1 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация заказного убийства).