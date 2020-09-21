Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

Анатолий Быков (Фото: Следственный комитет РФ / Youtube)

Ранее арестованный за организацию двойного убийства предприниматель и политик Анатолий Быков может быть причастен к подстрекательству к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Об этом говорится на сайте главного следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По предварительной версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в поселке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края», — говорится в сообщении.

Покушение на Грабовского произошло 1 ноября 2004 года возле поселка Овинный Красноярского края. Киллер расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Однако потерпевший смог увести автомобиль от линии обстрела и тем самым спасти себе жизнь. Киллер с места происшествия скрылся.

В отношении Быкова возбуждено уголовное дело, предусмотренное по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Ранее следователи предъявили Быкову обвинение в организации убийства двух человек (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). Помимо этого, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).