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Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

Анатолий Быков
Анатолий Быков (Фото: Следственный комитет РФ / Youtube)

Ранее арестованный за организацию двойного убийства предприниматель и политик Анатолий Быков может быть причастен к подстрекательству к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Об этом говорится на сайте главного следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По предварительной версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в поселке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края», — говорится в сообщении.

В домах бизнесмена Быкова прошли обыски по делу об убийстве 1994 года
Общество
<p>Анатолий Быков (второй справа)</p>

Покушение на Грабовского произошло 1 ноября 2004 года возле поселка Овинный Красноярского края. Киллер расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Однако потерпевший смог увести автомобиль от линии обстрела и тем самым спасти себе жизнь. Киллер с места происшествия скрылся.

В отношении Быкова возбуждено уголовное дело, предусмотренное по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Ранее следователи предъявили Быкову обвинение в организации убийства двух человек (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). Помимо этого, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).

Быков был задержан 7 мая по подозрению в причастности к убийству, совершенному в 1994 году. По версии следствия, предприниматель возглавлял преступную группировку. У Быкова произошел конфликт с одним из участников группировки — Александром Наумовым. Быков поручил Владимиру Татаренкову — главе саянагорской ОПГ — организовать убийство Наумова и его приятеля Войтенко. Именно Татаренков впоследствии дал показания по делу против Быкова.

СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х
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Анатолий Быков (второй слева) у здания Свердловского районного суда

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В 1990-е годы Анатолий Быков являлся владельцем Красноярского алюминиевого завода. В 2002 году его приговорили к 6,5 годам условного заключения за организацию убийства криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка.

До 2016 года Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края. В 2003 году он попытался стать депутатом Госдумы, но его регистрация в итоге была отменена из-за проблем с документами.

Анатолий Быков убийство СК России Красноярский край
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Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х
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СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х
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