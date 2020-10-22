Бизнесмена Быкова снова задержали после перевода под домашний арест

Адвокат Быкова сообщил РБК, что предпринимателя задержали на территории СИЗО за несколько минут до перевода под домашний арест. СК уточнил, что Быков был задержан по новому делу по статье об организации убийства по найму

Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Следователи задержали бизнесмена Анатолия Быкова за несколько минут до того, как его должны были перевести под домашний арест. О задержании сообщил СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее в четверг Красноярский суд изменил меру пресечения Быкову с содержания под стражей на домашний арест. Его обвиняют в организации убийства двух человек, руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

Позже СК сообщил о том, что Быков снова задержан в рамках другого уголовного дела. По информации ведомства, оно возбуждено в отношении бизнесмена по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства по найму).

По версии следствия, летом 2004 года Быков поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске. За это предприниматель пообещал заплатить $50 тыс. Убийство произошло 18 января 2005 года, киллер выстрелил в жертву не менее четырех раз, сообщает СК. При этом Быков заплатил за выполнение заказа только пятую часть от обещанного, говорится в сообщении ведомства.