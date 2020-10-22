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Бизнесмена Быкова снова задержали после перевода под домашний арест

Адвокат Быкова сообщил РБК, что предпринимателя задержали на территории СИЗО за несколько минут до перевода под домашний арест. СК уточнил, что Быков был задержан по новому делу по статье об организации убийства по найму
Анатолий Быков
Анатолий Быков (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

Следователи задержали бизнесмена Анатолия Быкова за несколько минут до того, как его должны были перевести под домашний арест. О задержании сообщил СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее в четверг Красноярский суд изменил меру пресечения Быкову с содержания под стражей на домашний арест. Его обвиняют в организации убийства двух человек, руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.

Позже СК сообщил о том, что Быков снова задержан в рамках другого уголовного дела. По информации ведомства, оно возбуждено в отношении бизнесмена по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства по найму).

Красноярский суд отпустил бизнесмена Анатолия Быкова под домашний арест
Общество
Анатолий Быков

По версии следствия, летом 2004 года Быков поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске. За это предприниматель пообещал заплатить $50 тыс. Убийство произошло 18 января 2005 года, киллер выстрелил в жертву не менее четырех раз, сообщает СК. При этом Быков заплатил за выполнение заказа только пятую часть от обещанного, говорится в сообщении ведомства.

«<...> в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем по уголовному делу и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда», — говорится в сообщении СК.

«Он был задержан на территории Следственного изолятора № 1 Красноярска за несколько минут до его освобождения в связи с изменением меры пресечения на домашний арест», — сообщил РБК адвокат бизнесмена Алексей Прохоров. Он добавил, что в материалах нового уголовного дела речь идет об убийстве Андрея Неколова.

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Защитник добавил, что намерен обжаловать «произвол, который произошел вокруг Анатолия Быкова». «Процедура его задержания была совершенно вопиющим нарушением права на защиту. Защита будет обжаловать саму процедуру и готовиться к новому судебному заседанию о его аресте по новому уголовному делу. Намерены отстаивать позицию, что его не нужно арестовывать», — отметил Прохоров.

Бизнесмена Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству
Общество
Анатолий Быков

Обвинения по предыдущим уголовным делам Быкову были предъявлены в сентябре. Следствие полагает, что в 1994 году предприниматель возглавлял преступную группу и заказал убийство одного из ее участников — Александра Наумова. Быков посчитал Наумова организатором произошедшего ранее покушения на него.

Также Быкова подозревают в подстрекательстве к убийству вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского.

Анатолий Быков владел Красноярским алюминиевым заводом в 1990-е. В 2002 году его приговорили к 6,5 года заключения условно за организацию убийства криминального авторитета Паши Цветомузыка (настоящее имя Вилор Струганов).

До 2016 года Быков был депутатом заксобрания Красноярского края.

Авторы
Мария Лисицына, Елизавета Ламова
Анатолий Быков задержание домашний арест
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