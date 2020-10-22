Бизнесмена Быкова снова задержали после перевода под домашний арест
Следователи задержали бизнесмена Анатолия Быкова за несколько минут до того, как его должны были перевести под домашний арест. О задержании сообщил СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее в четверг Красноярский суд изменил меру пресечения Быкову с содержания под стражей на домашний арест. Его обвиняют в организации убийства двух человек, руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства.
Позже СК сообщил о том, что Быков снова задержан в рамках другого уголовного дела. По информации ведомства, оно возбуждено в отношении бизнесмена по ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства по найму).
По версии следствия, летом 2004 года Быков поручил своему знакомому убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в Красноярске. За это предприниматель пообещал заплатить $50 тыс. Убийство произошло 18 января 2005 года, киллер выстрелил в жертву не менее четырех раз, сообщает СК. При этом Быков заплатил за выполнение заказа только пятую часть от обещанного, говорится в сообщении ведомства.