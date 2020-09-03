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Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу 1990-х

Экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. По версии следствия, он был лидером ОПГ и после неудачного покушения на себя поручил устранить подозреваемых
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Следователи предъявили красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в окончательной редакции, сообщается на сайте ведомства.

Ему вменяется организация убийства двух человек (пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР). Помимо этого, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела — о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК).

Быкова задержали 7 мая по подозрению в причастности к убийству, совершенному в 1994 году. По версии следствия, тогда бизнесмен возглавлял преступную группировку и с одним из ее участников — Александром Наумовым — у него возник конфликт. Наумов заявил, что добытые деньги между членами ОПГ делятся несправедливо.

Вскоре после конфликта перед машиной, в которой ехал Быков, произошел взрыв, и тот решил, что это дело рук Наумова и его близкого приятеля Кирилла Войтенко. В результате лидер группировки решил их убить, а организовать это поручил Владимиру Татаренкову — главе саяногорской ОПГ по прозвищу Татарин.

СК назвал Анатолия Быкова главарем красноярской преступности 90-х
Общество
Анатолий Быков (второй слева) у здания Свердловского районного суда

Именно Татаренков дал показания по делу. После выхода на свободу в конце августа его повторно допросили как свидетеля, и Татаренков подтвердил, что организовал убийство Войтенко и Наумова по просьбе Быкова.

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В 1990-е годы Быков был владельцем Красноярского алюминиевого завода, в 1998–2000-м — председателем его совета директоров.

В 2002 году Быкова приговорили к 6,5 года заключения условно. Его признали виновным в причастности к покушению на криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Через три года суд снял с бизнесмена судимость.

До 2016 года Быков был депутатом заксобрания Красноярского края. В 2003 году он попытался стать депутатом Госдумы, но его регистрация в итоге была отменена из-за проблем с документами.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Анатолий Быков, Следственный комитет
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