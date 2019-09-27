Минобороны показало видео полета Су-57 и беспилотника «Охотник»

Это первый совместный полет истребителя и беспилотного аппарата. Он продлился более 30 минут, в ходе испытаний было отработано взаимодействие «самолета-лидера» и БПЛА

Минобороны опубликовало на своей странице в Facebook видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и ударного беспилотника (БПЛА) «Охотник».

На кадрах видно, как самолет и беспилотный аппарат поднимаются в воздух и летят рядом друг с другом в небе. Военное ведомство также демонстрирует посадку «Охотника».

Запись в facebook пользователя mod.mil.rus

В описании к ролику говорится, что полет продлился более 30 минут. «Охотник» летел в автоматизированном режиме в полной конфигурации, ведомство отработало взаимодействие БПЛА и «самолета-лидера» по расширению радиолокационного поля истребителя. Кроме того, было протестировано целеуказание «Охотника» для применения авиасредств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону поражения условного вражеского ПВО.