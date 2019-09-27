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Минобороны показало видео полета Су-57 и беспилотника «Охотник»
Это первый совместный полет истребителя и беспилотного аппарата. Он продлился более 30 минут, в ходе испытаний было отработано взаимодействие «самолета-лидера» и БПЛА

Минобороны опубликовало на своей странице в Facebook видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и ударного беспилотника (БПЛА) «Охотник».

На кадрах видно, как самолет и беспилотный аппарат поднимаются в воздух и летят рядом друг с другом в небе. Военное ведомство также демонстрирует посадку «Охотника».

Запись в facebook пользователя mod.mil.rus

В описании к ролику говорится, что полет продлился более 30 минут. «Охотник» летел в автоматизированном режиме в полной конфигурации, ведомство отработало взаимодействие БПЛА и «самолета-лидера» по расширению радиолокационного поля истребителя. Кроме того, было протестировано целеуказание «Охотника» для применения авиасредств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону поражения условного вражеского ПВО.

Политика
Минобороны показало видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Су-57 — разработка Объединенного конструкторского бюро Сухого, боевой самолет пятого поколения, чьи точные характеристики не раскрывались. Минобороны утверждало, что боевая мощность самолета превосходит зарубежные аналоги. Как минимум с февраля 2018 года Су-57 также находятся в Сирии. В конце июня того же года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о заключении госконтракта на поставку Минобороны более 70 таких самолетов.

«Охотник», который совершил свой первый полет в августе 2019-го, с 2012 года разрабатывается на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова. ТАСС со ссылкой на источник в ОПК писал, что аппарат сможет развивать скорость до 1 тыс. км/ч и станет прототипом «истребителя шестого поколения». Минобороны отмечает, что он выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий — такая технология позволяет беспилотнику быть «практически незаметным» для радиолокационных средств обнаружения.

Автор: Артём Губенко
Теги: Минобороны, видео, беспилотник
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