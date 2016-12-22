Проверка Сирией: зачем новейший истребитель Су-57 прилетел на Хмеймим

На авиабазе Хмеймим впервые были замечены российские истребители пятого поколения Су-57. Появление этих самолетов в сирийском небе стало ответом на полет американских стелсов и пиар-кампанией, считают собеседники РБК

Су-57 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В небе над Хмеймимом

На авиабазу Хмеймим в Сирии впервые прибыли многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, рассказал в четверг РБК источник в Минобороны. О появлении этих самолетов также написали «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах военного управления и «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Первым о Су-57 в небе над Сирией сообщил сирийский журналист Ваэль аль-Хусейни. Он разместил у себя в Twitter видео, на котором видны российские самолеты, включая Су-57, в Латакии, в районе Хмеймима. В разговоре с РБК сирийский журналист со ссылкой на свои источники сообщил, что 21 февраля на авиабазу Хмеймим помимо двух Су-57 прибыли еще девять российских самолетов: четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Такую же информацию передала в четверг арабская версия российского госагентства Sputnik.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать эту информацию.

Су-57 против «Молнии» и «Хищной птицы»

Появление Су-57 в Сирии стало ответом на полет американских стелс-истребителей, рассказал РБК источник в Минобороны. «Кроме того, есть задача испытать истребители в реальных условиях», — пояснил собеседник.

Что такое Су-57 Су-57 (заводской индекс Т-50, перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) — многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный ОКБ имени П.О.Сухого. Предназначен для уничтожения воздушных, а также наземных и надводных систем противника. Ожидается, что к 2020 году Су-57 станет основным продуктом компании на рынке авиационной техники. Самолет пока не передан на вооружение российской армии. Широкой общественности он демонстрировался на авиасалоне МАКС. По сравнению с самолетами четвертого поколения, такими как Су-27 или МиГ-29, Су-57 имеет заметно облегченное управление, отмечал в интервью журналу «Популярная механика» заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, первый поднявший в воздух Су-57 и выполнивший на нем основной объем испытаний. При этом для пилотов машин пятого поколения требования к физической подготовке выше. Серьезнее нагрузка и на пилота как на оператора, подчеркивал Богдан. «Номенклатура вооружения самолета четвертого поколения не выходила за пределы десятка. Летчику требовалось освоить три операции: работа по земле, работа по воздуху управляемым оружием и работа по воздуху неуправляемыми средствами (стрельба из пушки). Номенклатура вооружения Су-57 приближается к полусотне абсолютно разных средств с разными принципами наведения», — пояснил летчик. По его словам, на самолетах новых поколений задача пилотирования в целом второстепенна, главное — управление оружием. По предположительным расчетам, длина истребителя Су-57 составляет 19,7 м, размах крыла — 14 м, вес — 18,5 т. Экипаж — один человек. Максимальная скорость — 2600 км/ч. Истребитель сможет находиться в воздухе до шести часов и нести боевую нагрузку от 1,3 до 10 т. Кроме того, Су-57 способен нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Стоимость программы разработки — 60 млрд руб. (или $2,8 млрд).

Прямыми конкурентами Су-57 считаются американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 и F-35 Lightning II, отметил в разговоре с РБК летчик-испытатель ОКБ имени П.О.Сухого Игорь Вотинцев. Однако детально сравнить эти истребители вряд ли возможно, так как их характеристики тщательно скрываются, отметил он.

Американский военный эксперт, аналитик Центра военно-морской аналитики (Center for Naval Analyses) Сэмюэль Бендетт отмечает, что в действительности эти самолеты находятся в одном и том же «весовом классе» — обладают аналогичными характеристиками при проектировании и требованиями к полетам. «Пока рано говорить, что какой-то из этих истребителей лучше. Это станет понятно, после того как российский самолет начнет выполнять разного рода миссии в поддержку российских вооруженных сил, как это делают F-22 и F-35. Какой из истребителей эффективнее, докажут только реальные военные миссии», — подчеркнул эксперт.

F-22 Raptor — первый состоящий на вооружении истребитель пятого поколения. Его разработчики — американские компании Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Истребитель предназначен для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. F-22 эксплуатируется с 15 декабря 2005 года. Стоимость программы разработки — $66,7 млрд (вместе со стоимостью серийного производства — $74 млрд). Длина самолета — почти 19 м, размах крыла — 13,5 м, максимальная скорость — 2410 км/ч, экипаж — один человек, максимальная масса — 38 т, максимальная нагрузка — 10,37 т, перегоночная дальность — 3220 км, боевой радиус — 760 км. F-22 вооружен 20-миллиметровой пушкой, ракетами класса «воздух — воздух», а также корректируемыми бомбами. Он совместим с управляемыми высокоточными авиабомбами. Lockheed Martin F-35 Lightning II — cемейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin. Истребитель находится в серийном производстве, эксплуатируется с 2012 года. Существуют три варианта этого самолета: наземный — для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой — для корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, палубный истребитель — для нужд ВМС США. Стоимость разработки — более $55 млрд. Американская «Молния» способна нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Российское Минобороны действительно прогоняет все опытные образцы через Сирию, напомнил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Помимо получения «реального опыта» для российской авиации это хорошая реклама, отметил эксперт.

Рекламный ход рассчитан в первую очередь на Индию, считает Фролов. «На индийском рынке активничает Lockheed Martin. Кроме того, с Индией есть сложности по проекту FGFA [российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения]. Публичный запуск в прошлом году Cу-57 и его отправка в Cирию — это шаг, направленный на то, чтобы убедить индийцев, что FGFA — это проект реальный и прототип его активно летает и даже работает в зоне боевых действий», — пояснил собеседник РБК.

Рано улетели

11 декабря президент Владимир Путин посетил российскую военную базу Хмеймим и приказал приступить «к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации». Он отметил, что задача, которая стояла перед российскими военными, была «в целом решена, решена блестяще». Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин заявил тогда, что Сирию покинут 23 российских самолета, вывод группировки займет около месяца.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко назвал решение президента о сокращении группировки поспешным. «Реалии показывают, что не надо торопиться с провозглашением победы ради предвыборной кампании. Буш-младший объявил победу в Ираке, и после этого началось все самое интересное», — подытожил он.

После приказа президента о выводе войск из Сирии боевики совершили там несколько атак на российские военные объекты и россиян.

В частности, в новогоднюю ночь террористы напали на авиабазу Хмеймим с помощью восьми дронов. В момент нападения БПЛА системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работали, чтобы не мешать полетам авиации. В результате погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорван склад с боеприпасами. Минобороны факт атаки подтвердило, но то, что она была с использованием дронов, опровергло.

Еще одна атака БПЛА произошла спустя несколько дней, в ночь на 6 января. На сей раз объектом удара стала не только база Хмеймим, но и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Об этом официально сообщило Минобороны. При атаке использовались 13 беспилотников. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, утверждало российское оборонное ведомство.

Вечером 3 февраля стало известно, что в провинции Идлиб боевики сбили российский штурмовик Су-25, летчик смог катапультироваться, но погиб во время боя с террористами на земле.