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Сбербанк ₽275 (+39,57%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
Marriott $138 (+7,74%) прогноз JP Morgan к 09.07.20
Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
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Минобороны показало видео первого полета ударного беспилотника «Охотник»
Полет продолжался более 20 минут. Беспилотник поднялся на 600 м и несколько раз облетел аэродром

Видео: Минобороны России

Министерство обороны опубликовало видео первого полета ударного беспилотника «Охотник». Ролик выложен на YouTube. Полет продолжался более 20 минут. Аппарат несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки», — сообщило министерство.

О том, что беспилотник совершил свой первый полет, оборонное ведомство сообщало 3 августа. По данным ТАСС, «Охотник» поднимался в воздух и до того, «подскакивая» на несколько метров над взлетной полосой и сразу совершая посадку. Была выполнена серия таких испытаний, однако полетом они не считаются, сообщает агентство.

Зимой 2019 года фотографии беспилотника опубликовали пользователи Сети, на них обратил внимание профильный ресурс The Warzone. «Охотник» с 2012 года разрабатывается на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, принадлежащем компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Он может работать в автономном режиме. Как писал ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, аппарат сможет развивать скорость до 1 тыс. км/ч и станет прототипом «истребителя шестого поколения».

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Минобороны, беспилотник
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