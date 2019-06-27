Минобороны заказало поставку 76 истребителей Су-57

Министерство обороны России заключило госконтракты на поставку 76 истребителей Су-57. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости»

Контракт заключили во время форума «Армия-2019». На прошлогоднем форуме Минобороны заключило контакт на поставку двух таких самолетов.

Замминистра обороны Алексей Криворучко также подтвердил, что ведомство получит 76 истребителей Су-57 в рамках контракта. Он добавил, что самолеты будут поставлены до 2028 года. Это позволит исполнить поручение президента Владимира Путина.

Испытания российских истребителей Су-57 пятого поколения завершились на прошлой неделе, как рассказывал газете «Красная звезда» начальник главного управления ВВС России Анатолий Гуляев. К 2028 году этой моделью истребителя планируется полностью перевооружить три авиационных полка Воздушно-космических сил.

В Минобороны заявляли, что Су-57 оснащен новейшими средствами поражения, которые по своих характеристикам превосходят зарубежные аналоги.