Половина россиян выступили за четырехдневную рабочую неделю

Чаще поддерживают введение третьего выходного молодежь и зарабатывающие меньше ₽80 тыс. в месяц. Большинство считает, что смогло бы выполнять тот же объем задач, что и за пять дней. Минтруд не видит необходимости в четырехдневке

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Почти половина россиян (49%) поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней, против выступили 28% опрошенных, это минимальный показатель за последние четыре года, свидетельствует исследование, проведенное Superjob (есть у РБК).

Сторонников четырехдневки больше всего среди молодежи: одобрили идею 55% россиян младше 34 лет и только 39% жителей России старшего поколения. Зависит поддержка этой инициативы и от дохода. Немногим больше половины граждан (52%) с доходом ниже 80 тыс. рублей в месяц одобряли введение трех выходных, но при заработке выше 80 тыс. доля поддержки снижалась до 40%. Кроме того, чаще соглашались с этой инициативой женщины (51%), чем мужчины (47%).

Только две трети россиян, работающих по пятидневному графику, уверены, что могли бы выполнить столько же работы за четыре рабочих дня. Усомнился в своих силах 21% респондентов.

Исследование было проведено методом опроса среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан во всех округах страны.

Четверть россиян (27%) рассказали, что третий выходной потратили бы на семью, почти столько же (25%) сообщили о намерении отдохнуть в этот день, а 15% решили заниматься повышением квалификации и саморазвитием. Еще 14% опрошенных нашли бы подработку, 11% уделили бы время домашним делам, а потратить освободившийся день на личные дела захотели 9%. Провести время за активным отдыхом и хобби хотят по 8%, 2% — путешествуя или занимаясь здоровьем, по 1% хотят заняться чтением и походами в музеи.

О планах поиска подработки и саморазвития чаще сообщали мужчины, а о надеждах на хобби, семью и домашние дела — женщины.





Минтруд не считает необходимым вводить четырехдневную рабочую неделю в Трудовой кодекс, поскольку реализовать ее можно по договоренности с работодателем.

Инициативу о сокращении рабочей недели до четырех дней предлагал Дмитрий Медведев, когда был премьер-министром. В феврале 2021-го он опять выступил с этой его, посчитав, что распространение коронавируса сделало его предложение снова актуальным. В Минтруда и тогда говорили, что предпосылок для отказа от пятидневки в России сейчас нет, в стране внедряется альтернативный режим работы — удаленная занятость.

Эксперимент с четырехдневкой провел весной этого года Совкомбанк. С тем, что этот режим положительно повлиял на продуктивность сотрудников, согласились 97% руководителей бизнес-направлений.