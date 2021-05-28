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Минтруд не увидел предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Министерстве труда России пока не видят выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает «Интерфакс».

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — четких, ярко выраженных — не видим», — сказал он.

Котяков уточнил, что в ведомство пока не поступало оформленного и обоснованного предложения с пояснением причин необходимости введения четырехдневной рабочей недели. По его словам, если подобные инициативы все же поступят, то в министерстве их обязательно рассмотрят.

При этом, как отметил глава ведомства, сегодня в России активно внедряется альтернативный режим работы — удаленная занятость. «Удаленная занятость, именно режим фриланса и возможности работать за рамками офиса, это своего рода альтернатива», — пояснил он.

От также добавил, что независимо от режима организации рабочего времени, на заработную плату это влиять не должно. Так, должны быть четко зафиксированы правила взаимоотношений работодателя и работника, в том числе определенное время выхода на связь, время предоставления информации и своевременное предоставление отчетов.

«Это защищает работника и формирует понятные для работодателя правила. Соответственно, при выполнений всех требований и условий, которые заявляет работодатель при трудоустройстве, у работника заработная плата меняться не будет», — подытожил глава ведомства.

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В Минтруде заявили о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
Общество
Фото:Анвар Галеев / ТАСС

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели заявил летом 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост главы правительства. Тогда он обосновал предложение развитием технического прогресса и поручил Минтруду изучить этот вопрос.

В Минтруде, в свою очередь, увидели в этом проекте как риски, так и положительные аспекты. С одной стороны, утверждали в ведомстве, сокращение рабочей недели может привести к росту издержек на рабочую силу и увеличению себестоимости продукции, с другой — способствовать охране здоровья сотрудников, повышению их трудоспособности и эффективности работы. В ведомстве отметили, что этот вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения.

В конце апреля этого года Медведев допустил, что постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю в рамках эксперимента можно начать на уровне региона или группы компаний. По его мнению, этот путь должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы, однако зарплата должна оставаться в прежнем размере.

Минтруд четырехдневная рабочая неделя Антон Котяков
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