Минтруд не увидел предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Министерстве труда России пока не видят выраженных предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает «Интерфакс».

«Мы на сегодняшний день предпосылок к этому — четких, ярко выраженных — не видим», — сказал он.

Котяков уточнил, что в ведомство пока не поступало оформленного и обоснованного предложения с пояснением причин необходимости введения четырехдневной рабочей недели. По его словам, если подобные инициативы все же поступят, то в министерстве их обязательно рассмотрят.

При этом, как отметил глава ведомства, сегодня в России активно внедряется альтернативный режим работы — удаленная занятость. «Удаленная занятость, именно режим фриланса и возможности работать за рамками офиса, это своего рода альтернатива», — пояснил он.