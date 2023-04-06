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Совкомбанк оценил результат эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

Совкомбанк: 97% руководителей сочли эффективной четырехдневную рабочую неделю
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совкомбанк подвел результаты эксперимента с четырехдневной рабочей неделей. С тем, что этот режим положительно повлиял на продуктивность сотрудников, согласились 97% руководителей бизнес-направлений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Эксперимент, в ходе которого сотрудники банка посещали коворкинг, компания начала в феврале 2022 года. Первое подобное пространство организовали в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии». Позднее коворкинг создали в Сочи, а посещать его разрешили сотрудникам всех дочерних компаний.

Эффективность четырехдневного графика анализировали в несколько этапов. По итогам эксперимента банк опросил руководителей бизнес-направлений.

Последние обратили внимание на рост производительности труда работников и их вовлеченности в рабочий процесс. За неделю работы в коворкинге по новому графику 76% сотрудников полностью выполнили рабочую норму, а 20% ее перевыполнили. В компании «Совкомбанк Технологии» сообщили, что участники эксперимента выполняли задачи качественнее, на 14% увеличилось количество сделанной работы. На эффективность работы, по мнению самих сотрудников, повлиял формат работы в коворкинге.

Не справились с поставленными задачами только 4% участников эксперимента, сообщили в пресс-службе банка. Руководители подразделений отметили, что на работу в новом формате влияет много отвлекающих факторов. Это мешает некоторым работникам сконцентрироваться на задачах, и потому такой вариант подходит не всем.

Совкомбанк принял решение не прекращать эксперимент и увеличить число сотрудников, которые посетят коворкинг в 2023 году, в три раза, сказала руководитель департамента корпоративных ценностей Надия Имаметдинова. Таким образом, участие в эксперименте примут 15% штата группы, уточнила она.

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С идеей сократить рабочую неделю в России до четырех дней выступал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, когда был премьером. При этом в Министерстве труда подчеркивали, что предпосылок для отказа от пятидневки в России сейчас нет и что в стране внедряют альтернативный режим работы — удаленную занятость.

По состоянию на конец октября 2022 года сокращенный рабочий график был установлен только в 1% российских компаний, следовало из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Еще в 2% организаций вводили четырехдневный режим работы, но позже отказывались от него. При этом введение четырехдневной рабочей недели поддержал каждый второй россиянин (48%).

Теги
Совкомбанк эксперимент рабочая неделя
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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