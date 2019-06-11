Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Глава правительства заявил о необходимости переосмыслить подход к организации труда, поскольку технический прогресс неминуемо приведет к сокращению рабочей недели и появлению у людей большего свободного времени

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на 108-й Международной конференции труда в Женеве, передает ТАСС.

По словам премьера, в экономике сократятся рабочие места, сократится рабочее время, а у людей расширится досуг.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — заключил Медведев.

Он напомнил, что 100 лет назад американский предприниматель и основатель Ford Генри Форд сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и в итоге получил рост производительности труда.

Также председатель правительства рассказал о примере компании из Новой Зеландии, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в 20% в перерасчете на час рабочего времени, а уровень стресса сотрудников сократился «весьма значительно». Стресс и выгорание на работе, отметил Медведев, приводит к снижению производительности труда в частности и экономических показателей в целом.