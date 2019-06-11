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Microsoft $145 (+8,53%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
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Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
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Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней
Глава правительства заявил о необходимости переосмыслить подход к организации труда, поскольку технический прогресс неминуемо приведет к сокращению рабочей недели и появлению у людей большего свободного времени
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на 108-й Международной конференции труда в Женеве, передает ТАСС.

По словам премьера, в экономике сократятся рабочие места, сократится рабочее время, а у людей расширится досуг.

«Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — заключил Медведев.

Он напомнил, что 100 лет назад американский предприниматель и основатель Ford Генри Форд сократил рабочую неделю на своих предприятиях с 48 до 40 часов и в итоге получил рост производительности труда.

Также председатель правительства рассказал о примере компании из Новой Зеландии, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в 20% в перерасчете на час рабочего времени, а уровень стресса сотрудников сократился «весьма значительно». Стресс и выгорание на работе, отметил Медведев, приводит к снижению производительности труда в частности и экономических показателей в целом.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как рабочий день и рабочее место, — считает глава правительства. — Речь идет о более лояльной организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости».

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На этой неделе у россиян официально будет четыре рабочих дня. Дополнительный выходной гражданам дается в честь государственного праздника — Дня России, который отмечается 12 июня. В Московской федерации профсоюзов еще в 2014 году говорили о том, что четырехдневная рабочая неделя — это вполне реальная идея для ближайшего будущего.

Автор: Анна Трунина
Теги: Дмитрий Медведев, рабочая неделя, Правительство, технологический прогресс
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