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ПМЭФ-2023 ,  
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Минтруд оценил идею о шестидневной рабочей неделе в России

Глава Минтруда Котяков: шестидневную рабочую неделю не будут вносить в Трудовой кодекс
Работодатели и работники могут самостоятельно регулировать продолжительность рабочей недели с соответствующей оплатой. Добавлять шестидневку в Трудовой кодекс не будут. Ранее эту идею предложили «бизнес-патриоты»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Трудовое законодательство позволяет гибко настраивать рабочий график, введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс (ТК) не поддерживается Минтрудом, заявил ТАСС глава ведомства Антон Котяков на ПМЭФ.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал министр.

С инициативой о шестидневной рабочей неделе к Котякову обратилась месяц назад ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Там пояснили, что до введения международных санкций за присоединение Крыма экономика страны росла и входила в пятерку крупнейших в мире, но к сегодняшнему дню количество ограничений существенно выросло, образовав нагрузку на экономический сектор. Авторы идеи видят в шестидневке способ повысить прочность экономики.

Кремль сообщил, что у него нет позиции по этому вопросу. Однако в Совете Федерации инициативу раскритиковали. В частности,, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что шестидневная рабочая неделя не соответствует принципу социального государства.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минтруд Антон Котяков рабочая неделя четырехдневная рабочая неделя ПМЭФ
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