Минтруд оценил идею о шестидневной рабочей неделе в России
Трудовое законодательство позволяет гибко настраивать рабочий график, введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс (ТК) не поддерживается Минтрудом, заявил ТАСС глава ведомства Антон Котяков на ПМЭФ.
«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал министр.
С инициативой о шестидневной рабочей неделе к Котякову обратилась месяц назад ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Там пояснили, что до введения международных санкций за присоединение Крыма экономика страны росла и входила в пятерку крупнейших в мире, но к сегодняшнему дню количество ограничений существенно выросло, образовав нагрузку на экономический сектор. Авторы идеи видят в шестидневке способ повысить прочность экономики.
Кремль сообщил, что у него нет позиции по этому вопросу. Однако в Совете Федерации инициативу раскритиковали. В частности,, председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что шестидневная рабочая неделя не соответствует принципу социального государства.