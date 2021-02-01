Медведев заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Пандемия вновь сделала актуальной идею о четырехдневной рабочей неделе, но переходить на нее надо не в ущерб экономическому развитию, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Точно не убила, а оживила», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе. «Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — считает замглавы Совбеза.

При этом он подчеркнул, что сокращение трудового времени не должно приводить к ущербу для экономики. «Не должна падать производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить какие-то другие проблемы», — сказал замглавы Совбеза. По его словам, сокращение трудовой недели — один из трендов на глобальном рынке труда, а также «в ряде случаев дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем».

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса Медведев заявил летом 2019 года в Женеве. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Кроме того, он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.