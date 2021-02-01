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Медведев заявил об «оживлении» идеи ввести четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Пандемия вновь сделала актуальной идею о четырехдневной рабочей неделе, но переходить на нее надо не в ущерб экономическому развитию, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

«Точно не убила, а оживила», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о четырехдневной рабочей неделе. «Понятно, что значительная часть людей перешла на удаленку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся», — считает замглавы Совбеза.

Медведев привился от коронавируса
Политика
Дмитрий Медведев

При этом он подчеркнул, что сокращение трудового времени не должно приводить к ущербу для экономики. «Не должна падать производительность труда, не должны падать показатели выработки, не должны происходить какие-то другие проблемы», — сказал замглавы Совбеза. По его словам, сокращение трудовой недели — один из трендов на глобальном рынке труда, а также «в ряде случаев дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем».

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели из-за технологического прогресса Медведев заявил летом 2019 года в Женеве. Тогда же он поручил Минтруду изучить этот вопрос. Кроме того, он предложил сократить рабочий день для матерей с маленькими детьми до четырех часов в день.

По данным опроса рекрутинговой компании SuperJob, доля людей, которые хотят перейти на четырехдневную рабочую неделю, за год сократилась практически на 10% и в ноябре 2020 года составила всего 40%. Люди опасаются, что сокращение рабочего времени может привести к уменьшению заработной платы.

По данным ВЦИОМа в 2019 году, 48% россиян не поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней. Больше всего оптимизации количества рабочего времени сопротивляются жители небольших и средних городов численностью 100–500 тыс. человек.

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По данным сервиса «Работа.ру», в январе 2021 года на удаленной работе из-за пандемии остаются 14% сотрудников российских компаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус рабочая неделя четырехдневная рабочая неделя
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