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Глава Минтруда оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Котяков: четырехдневная рабочая неделя возможна только по договоренности с работодателем

Вводить на законодательном уровне четырехдневную рабочую неделю в России нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с работодателем, заявил в интервью «РИА Новости» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В изменениях в трудовом законодательстве в части времени работы нет необходимости. Это может быть отрегулировано в рамках трудового договора», — сказал он.

По словам министра, периодически звучат предложения о введения четырех- или шестидневной рабочей недели, но компромисс — пятидневная рабочая неделя, именно она закреплена в рамках трудового законодательства. Существует и возможность работать шесть дней, напомнил Котяков. «Просто работодатель должен понимать, что за сверхурочную работу надо платить больше», — заключил министр.

С идеей сократить рабочую неделю в России до четырех дней выступал Дмитрий Медведев, когда был главой правительства. В феврале 2021 года он снова озвучил ту же идею, подчеркнув, что пандемия коронавируса сделала ее снова актуальной. В Министерстве труда и тогда заявляли, что предпосылок для отказа от пятидневки в России сейчас нет, в стране внедряется альтернативный режим работы — удаленная занятость.

В феврале SuperJob проводил опрос об отношении россиян к четырехдневке. Тогда более 50% работающих пять дней в неделю россиян заявили о желании перехода на четырехдневку с увеличением рабочих часов. Причем 56% россиян хотели бы работать четыре дня в неделю по десять часов. Чаще остальных к четырехдневной 40-часовой рабочей неделе оказались готовы респонденты моложе 34 лет (61%) и россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (60%).

Теги
четырехдневная рабочая неделя Антон Котяков Минтруд работодатели
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