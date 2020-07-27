В ОНК сообщили о подозрении на COVID-19 у Ивана Сафронова

Иван Сафронов в Лефортовском суде (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова изолировали в СИЗО с подозрением на заражение коронавирусом, сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Иван Сафронов изолирован в СИЗО «Лефортово» с подозрением на коронавирус. Все изоляционные меры по предупреждению распространения коронавируса применяются. Он отселен в отдельную камеру, специально подготовленную для таких мероприятий, и будет находится там до результата тестов», — сообщил Мельников.

Материал дополняется.