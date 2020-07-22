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Дело Ивана Сафронова ,  
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Защита Сафронова заявила о непонимании сокрытия деталей обвинения

Рассмотрение Мосгорсудом жалобы защиты на арест Ивана Сафронова
Рассмотрение Мосгорсудом жалобы защиты на арест Ивана Сафронова (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Защита бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не понимает, почему ФСБ скрывает от него, в контактах с кем он обвиняется. Об этом сообщил РБК адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«Честно говоря, смысла скрывать это с точки зрения национальной безопасности я не понимаю. Почему надо делать какие-то непонятные «сливы» в агентство ТАСС, но от самого обвиняемого, в чем он обвиняется — скрывать, в контактах с кем он обвиняется», — сказал Павлов.

По словам адвоката, в некоторых СМИ в связи с делом Сафронова упоминается имя Мартина Лариша. «Он говорит, что это его приятель, коллега и чешский журналист. С ним он поддерживал приятельские отношения и ни от кого не скрывал это. Можно посмотреть на странице Ивана в соцсетях на общие фотографии», — отметил Павлов.

При этом он добавил, что если органы госбезопасности действительно имеют в виду Лариша, тогда им нужно раскрыть, о чем именно идет речь. В таком случае сторона защиты сможет что-либо объяснить.

В чешском аналитическом центре отвергли связь с Сафроновым
Политика
Иван Сафронов

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 7 июля. Его обвинили в госизмене и арестовали до 6 сентября. По данным ведомства, Сафронов передал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных государств спецслужбам Чехии, а конечным получателем информации были США, говорила его защита. Следствие полагает, что Сафронова завербовали в 2012 году, а секретные данные он передал в 2017 году, года работал в «Коммерсанте». Сам Сафронов не признает вину и считает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью.

Издание «Проект» утверждало, что контактом Сафронова в Чехии следствие может считать Мартина Лариша — директора пражского Центра по анализу безопасности и предупреждению. ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе также назвал Лариша агентом спецслужб.

При этом сам Лариш опроверг свою возможную причастность к разведке. Он заявил, что подружился с Сафроновым, когда работал в Москве, и поддерживал с ним приятельские отношения.

Теги: Иван Сафронов, уголовное дело, спецслужбы, новости
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