Суд убрал упоминание о длительном сотрудничестве Сафронова с разведкой

Суд счел этот тезис немотивированным. По мнению защиты журналиста, у суда первой инстанции не было никаких данных, чтобы прийти к выводу о длительном контакте Сафронова с чешской спецслужбой

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд изменил постановление Лефортовского суда, исключив из него упоминание о том, что экс-сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник руководителя «Роскосмоса» Иван Сафронов длительное время поддерживал контакт с представителем разведки Чехии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я указывал на этот тезис в своей жалобе. Суд счел этот тезис немотивированным, незаконным, что, безусловно, нас радует», — сообщил РБК адвокат Сафронова Олег Елисеев.

Он подчеркнул, что суд сейчас решал вопрос о мере пресечения для Сафронова, а не о его виновности. «Тезис о длительном сотрудничестве — это тезис о виновности», — указал адвокат.

Другой защитник Сафронова Иван Павлов сообщил РБК, что у суда первой инстанции не было никаких данных, чтобы прийти к выводу о длительном контакте журналиста с чешской спецслужбой. Мосгорсуд, как пояснил Павлов, подчеркнул, что в суде первой инстанции не исследовались никакие документы, свидетельствующие о длительном сотрудничестве Ивана с чешской разведкой. «Но суд не учел, что там не исследовались вообще никакие документы, хоть как-то указывающие на его виновность», — добавил адвокат.