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Дело Ивана Сафронова ,  
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Суд убрал упоминание о длительном сотрудничестве Сафронова с разведкой

Суд счел этот тезис немотивированным. По мнению защиты журналиста, у суда первой инстанции не было никаких данных, чтобы прийти к выводу о длительном контакте Сафронова с чешской спецслужбой
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд изменил постановление Лефортовского суда, исключив из него упоминание о том, что экс-сотрудник «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник руководителя «Роскосмоса» Иван Сафронов длительное время поддерживал контакт с представителем разведки Чехии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я указывал на этот тезис в своей жалобе. Суд счел этот тезис немотивированным, незаконным, что, безусловно, нас радует», — сообщил РБК адвокат Сафронова Олег Елисеев.

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Он подчеркнул, что суд сейчас решал вопрос о мере пресечения для Сафронова, а не о его виновности. «Тезис о длительном сотрудничестве — это тезис о виновности», — указал адвокат.

Другой защитник Сафронова Иван Павлов сообщил РБК, что у суда первой инстанции не было никаких данных, чтобы прийти к выводу о длительном контакте журналиста с чешской спецслужбой. Мосгорсуд, как пояснил Павлов, подчеркнул, что в суде первой инстанции не исследовались никакие документы, свидетельствующие о длительном сотрудничестве Ивана с чешской разведкой. «Но суд не учел, что там не исследовались вообще никакие документы, хоть как-то указывающие на его виновность», — добавил адвокат.

«Те новые засекреченные данные, которые следствие сегодня представило суду — это результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении Сафронова. Они ничего не сообщают о якобы шпионской деятельности Ивана и никак не отвечают на те вопросы к следствию, которые сформулировали Иван и его защита», — отметил он.

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Иван Сафронов

«Когда мы на всю страну показали уникальность этого случая, что человек был арестован на основании пустоты, вероятно, следствие кто-то одернул, и они решили представить в суд апелляционной инстанции хоть что-то. Но нас это «что-то» не удовлетворяет. И вас не должно. Вашего коллегу оклеветали», — считает Павлов.

По его мнению, Ивана наверняка хотели привлечь именно за разглашение гостайны. «Но это невозможно по той причине, что ответственность по ст. 283 УК России несут только секретоносители, к которым Иван не относится», — заключил адвокат.

Еще один адвокат Сафронова Дмитрий Катчев сообщил РБК, что обвиняемый считает себя невиновным, а также «прекрасно держится и очень благодарен за поддержку». «Ему доходят газеты, хоть и с опозданием. Он понимает, какое давление на него оказывается, и какая ответственность на нем лежит. Он первый из вас оказался в такой ситуации», — добавил он.

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Иван Сафронов

Оперативники ФСБ задержали Сафронова утром 7 июля. В этот же день Лефортовский суд Москвы отправил журналиста под стражу. Его арестовали на два месяца, до 6 сентября.

Обвинение в госизмене было предъявлено Сафронову днем 13 июля, до этого он проходил по делу подозреваемым. Журналист вину не признал и связывает дело со своей журналисткой деятельностью. По версии следствия, Сафронова завербовали в 2012 году, а в 2017-м он передал секретные данные чешской разведке. При этом конечным получателем данных считаются США.

Авторы: Маргарита Алехина, Михаил Юшков
Теги: Иван Сафронов, Мосгорсуд
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