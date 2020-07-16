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Дело Ивана Сафронова ,  
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Защита не нашла свидетельств вины Сафронова в секретных документах

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На суде по делу советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова не были представлены документы, доказывающие его виновность в госизмене. Об этом заявил адвокат Сафронова Иван Павлов, передает корреспондент РБК.

По словам Павлова, Мосгорсуд подчеркнул, что в суде первой инстанции не исследовались никакие документы, свидетельствующие о длительном сотрудничестве Ивана с чешской разведкой. «Но суд не учел, что там не исследовались вообще никакие документы, хоть как-то указывающие на его виновность», — сказал он.

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Иван Сафронов

Павлов пояснил, что новые засекреченные данные, которые следствие представило суду, — это результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении Сафронова. «Они ничего не сообщают о якобы шпионской деятельности Ивана и никак не отвечают на те вопросы к следствию, которые сформулировали Иван и его защита», — заявил Павлов.

Ранее Павлов сообщил, что следователи приобщили к материалам апелляции по делу Сафронова сведения, составляющие гостайну, которые не были представлены в суде первой инстанции. При этом Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов, Даниила Никифорова, так как он не дал подписку о неразглашении гостайны.

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16 июля Мосгорсуд утвердил решение Лефортовского суда об аресте Сафронова до 6 сентября. Защита просила отпустить Сафронова под личное поручительство десятков российских журналистов и медиаменеджеров. При этом Мосгорсуд изменил постановление суда первой инстанции, убрав из него упоминание о том, что журналист долгое время поддерживал контакт с представителем разведки Чехии.

Видео

Сафронова задержали 7 июля. По данным ФСБ, он передавал одной из спецслужб стран НАТО секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и обороне России. Павлов говорил, что следователи подозревают Сафронова в сотрудничестве с разведкой Чехии, которая завербовала журналиста. Сам Сафронов своей вины не признает и считает, что дело связано с его прежней журналистской деятельностью.

Теги: суд, адвокат, Иван Сафронов
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