Защита не нашла свидетельств вины Сафронова в секретных документах

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На суде по делу советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова не были представлены документы, доказывающие его виновность в госизмене. Об этом заявил адвокат Сафронова Иван Павлов, передает корреспондент РБК.

По словам Павлова, Мосгорсуд подчеркнул, что в суде первой инстанции не исследовались никакие документы, свидетельствующие о длительном сотрудничестве Ивана с чешской разведкой. «Но суд не учел, что там не исследовались вообще никакие документы, хоть как-то указывающие на его виновность», — сказал он.

Павлов пояснил, что новые засекреченные данные, которые следствие представило суду, — это результаты оперативно-разыскной деятельности в отношении Сафронова. «Они ничего не сообщают о якобы шпионской деятельности Ивана и никак не отвечают на те вопросы к следствию, которые сформулировали Иван и его защита», — заявил Павлов.

Ранее Павлов сообщил, что следователи приобщили к материалам апелляции по делу Сафронова сведения, составляющие гостайну, которые не были представлены в суде первой инстанции. При этом Мосгорсуд удалил с заседания одного из адвокатов, Даниила Никифорова, так как он не дал подписку о неразглашении гостайны.