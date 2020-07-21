Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Николая Мистрюкова, проходящего по делу экс-губернатора. Об этом омбудсмен сообщила в Instagram.

Москалькова отметила, что проверила условия содержания под стражей и оказание медицинской̆ помощи заключенным.

«Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме», — написала она.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его доставили в Москву, где Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Правоохранительные органы предъявили Фургалу обвинения в организации убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. 20 июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку с поста губернатора края в связи с утратой доверия.