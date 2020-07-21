В ОНК сообщили о получении Сафроновым в СИЗО более сотни писем поддержки

Иван Сафронов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Обвиняемый в государственной измене журналист и советник руководителя «Роскосмоса» Иван Сафронов получил в СИЗО более сотни писем со словами поддержки. Об этом РБК рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«По моей информации, Иван получил более ста писем поддержки», — заявил он.

В Москве 7 июля бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в госизмене. По решению Лефортовского суда он будет находиться под стражей до 6 сентября.

Следствие полагает, что Сафронов передал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных государств спецслужбам Чехии для последующей передачи США, сообщал его адвокат Иван Павлов. Сафронов свою вину не признает и считает, что его арест связан с журналистской деятельностью.

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