Оператор не увидел проблем у «Северного потока-2» из-за нереста трески

Оператор «Северного потока-2» отметил, что строительные работы из-за нереста трески в июле-августе ограничивались в зоне Борнхольмского бассейна. Обе нитки трубопровода там уже уложены, поэтому дальнейших препятствий нет

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Нерест трески в Балтийском море не повлияет на завершение работ по прокладке труб «Северного потока-2». Об этом РБК сообщили в пресс-службе оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

Ранее Die Welt писала, что трубоукладчик «Академик Черский» (российские власти отмечали, что он может достроить газопровод) приостановит работы по строительству «Северного потока-2» до сентября из-за нереста трески. После этого технических препятствий для «Академика Черского» не останется.

Как пояснили в пресс-службе оператора, связанное с нерестом рыбы ограничение (с июля по август), относится к строительным работам в зоне Борнхольмского бассейна. «Обе нитки трубопровода уже были уложены в зоне ограниченного рыбного промысла Борнхольмского бассейна. Сезонных ограничений по дальнейшему строительству в Дании нет», — отметили в Nord Stream 2 AG.

Материал дополняется.