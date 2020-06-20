Политика , 20 июн, 07:54
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Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
«Академик Черский» у острова Рюген
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
Газета отмечает, что это стало возможно после того, как судно «Академик Черский», принадлежащее ранее ООО «Газпром флот» перешло в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ).
Единственное, что может затормозить строительство, как пишет газета, — запрет на большинство работ в Балтийском море в июле-августе. В это время, отмечает Die Welt, там происходит нерест трески.
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