Кремль подготовит стратегию на случай санкций против «Северного потока-2»

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Российские власти разработают стратегию для завершения строительства газпровода «Северный поток — 2», если США введут новые санкции, из-за этого проекта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Санкции в отношении «Северного потока» — это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность и [обеспокоенность] наших партнеров по этому международному проекту», — заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, если «все формулировки, которые до этого озвучивались», будут закреплены в законах, потребуется провести их анализ. «Чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели необходимости завершения строительства этого мега-проекта», — сказал Песков.

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